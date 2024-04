Monden Gabriel Cotabiță, implicat într-un scandal amoros. A divorțat pentru amantă







În urmă cu ceva vreme s-a aflat că Gabriel Cotabiță a avut o amantă, pe Simona, femeia din cauza căreia a și divorțat de prima sa soție. Gabriel Cotabiță a fost căsătorit cu Ioana Nagy și a părăsit-o în 1997. Artistul a spus că nu mai are nicio legătură cu amanta, dar că îi mulțumește că i-a dat puterea să divorțeze.

„Nu mai știu nimic de ea. Nici nu mă mai interesează. Am înțeles că era prin Italia. Îi mulțumesc doar dintr-un singur motiv, că datorită ei am avut puterea de a divorța”, a spus artistul.

Fosta soție a lui Gabriel Cotabiță i-a iertat infidelitatea

El a mai spus că se înțelege foarte bine cu fosta soție, Ioana Nagy, și că aceasta s-a oferit să fie nașa lui și a actualei partenere, Alina. „Avem o relație foarte civilizată. A vrut chiar să mă nășească, atunci când m-am căsătorit cu Alina.”

A rămas în relații bune cu toate fostele iubite

Cotabiță a mai declarat că a rămas în relații bune cu toate fostele iubite și că Dumnezeu l-a uitat și protejat de fiecare dată. Artistul a spus că este genul de om care nu invidiază pe nimeni și că asta contează cu adevărat.

„Am descoperit că-n jurul meu am lăsat numai loc de bună ziua. Inclusiv femeile cu care am avut relații, cam toate mi-au rămas prietene. Dumnezeu m-a iubit și mă iubește în continuare. Foarte multă lume care s-a gândit la mine în acea perioadă grea. Ei au reușit să mă aducă înapoi. Eu tot ce am făcut, am făcut pentru cei din jurul meu. Nu am invidiat pe nimeni”, a spus acesta.

Gabriel Cotabiță și soția tinerică s-au mutat din București

Recent, fostul solist de la VH2 și actuala lui soție, Alina, s-au mutat din București. Acesta a declarat că fetele lui nu prea vin să-l vadă din cauza distanței. „Având o nouă soție alături, ele nu prea mai sunt cu mine. Se simt mai liniștite că are cine să aibă grijă de mine. Nu ne mai vedem prea des, eu m-am mutat, stau undeva spre ieșirea de pe Autostrada Soarelui.”

Gabriel Cotabiță s-a căsătorit cu Alina Munteanu, care este mult mai tânără decât el, în anul 2016. El a declarat că soția lui este o femeiă liberă și că într-o relație sunt importante respectul și camaraderia.

„Absolut deloc. Nici pe ea, nici pe mine. Şi ea ştie foarte bine asta (…) Ea poate să facă ce vrea. E o femeie liberă din toate punctele de vedere. E important că a ajuns la concluzia că nu se poate face dragoste cu forţa. Într-o rela­ţie sunt importante respectul şi camaraderia. După dragoste. Iar eu şi ea suntem camarazi, a declarat artistul într-un interviu acordat pentru okmagazine.ro.