Încă de la Bucureşti s-a stabilit refacerea traseelor şi a fost aleasă o poliţistă de la Serviciul Omoruri care să „joace” rolul Alexandrei şi care să aibă aceeaşi statura şi aproximativ aceeaşi greutate cu adolescenta ucisă.

Cele mai aprinse discuţii ar fi fost legate de experimentul care trebuia să simuleze arderea unui corp uman în butoi.

La un moment dat, însă, unul dintre cei patru procurori din cazul Caracal a venit cu ideea ca poliţista să fie băgată în butoi şi Dincă să le arate în amănunt cum a procedat. Ideea a fost, însă, respinsă de majoritatea colegilor anchetatori. „Nu suntem la OTV. Nu putem face asta. Şi aşa facem un spectacol, vom vedea dacă vom putea să mai scoatem ceva de la el“, ar fi fost reacţia unuia dintre anchetatori.

„Spectacol ieftin”, comentează mai mulţi criminalişti după ce au văzut cum cum s-a desfăşurat experimentul în curtea locuinţei din Caracal a lui Gheorghe Dincă. Presupusul criminal a ieşit din casă cu un manechin şi l-a băgat în butoiul în care fuseseră puse anterior câteva lemne. Butoiul nu se afla pe pirostrii, aşa cum apare in declaraţia de la dosar a lui Dincă, şi nici sita pe care Dincă a spus că a aşezat lemnele nu era la faţa locului. Detalii din declaraţia lui Dincă.

La reconstituire, butoiul a fost aşezat pe o tablă, iar Dincă le-a arătat, de fapt, anchetatorilor cum a îmbibat o cârpă cu motorină şi a dat foc lemnelor.

Iată declaratia lui Gheorghe Dincă imediat după ce a recunoscut că le-ar fi ucis pe Alexandra şi Luiza:

„Văzând că fata (Alexandra – n.r.) a murit, m-am gândit cum să scap de cadavru. Având un butoi metalic în curte, în care obişnuiam să fac focul şi ardeam diverse metale izolate, haine, lemne, m-am hotărât să ard cadavrul fetei. M-am dus în curte şi am luat nişte lemne tăiate scurt pe care le-am pus pe sita aflată pe pirostiile din butoi. Am luat-o pe fată învelită într-o husă de pat cu elastic şi am aşezat-o în butoi, în picioare, ea lăsându-se în jos şi intrând în butoi. Am băgat o cârpă îmbibată în motorină sub lemne şi le-am dat foc. Am folosit numai lemne la foc şi resturi de prin curte. Am dat foc cam la circa o oră-două după ce am constatat că fata murise. Precizez că corpul a fost întreg, nu am tăiat nimic. Am constatat că corpul fetei ardea fără să mai fie nevoie să mai introduc lemne. Am pus şi o pungă cu vaselină pe foc. Nu am aruncat niciun telefon mobil pe foc. Am găsit şi un carton de smoală pe care l-am pus pe foc. Nu am zdrobit cu nimic oasele, focul arzând până în jurul orei 20.00. Nu îmi amintesc dacă am vorbit cu cineva în această perioadă de timp. În toată perioada am stat în apropierea focului, să am grijă să nu se stingă. Am intrat în casă în jurul orei 22.00 şi am aruncat mai multe haine, ca focul să ardă mocnit şi să alunge ţânţarii”, a declarat Dincă în cazul Alexandrei.

Criminaliştii care au mulţi ani în spate de experienţă spun că procurorii de caz nu se vor putea mândri cu ce au făcut in ultimele două zile la Caracal.

Specialiştii cred că tot ce s-a făcut până acum în cazul celor două reconstituiri „s-a făcut doar de ochii presei şi a opiniei publice”.

„Nu cred că Dincă le-a spus altceva decât ştiau. Reconstituirile se fac altfel, se fac să fie întărite probele de la dosar, uneori suspectului chiar i se întind capcane pentru ca anchetatorii sa fie convinşi că spune adevarul. La Caracal am văzut mai mult un spectacol ieftin”, a spus unul dintre criminalişti.

