„Când il aud pe „bombardierul” României, că mă amenință cu vocea tremurândă… m-a apucat MILA… Pentru prima dată în viața mea îmi era milă de „bombardierul” României! Unul care lupta cu paznicii de la un supermarket… Cere atenția mea!

Hai, Ghiță, zi ceva de mine, ca nu mai am show-uri pe bani! Mă înjura lumea pe strada ca fug di tine! Îmi tremură vocea, dar din studio te bat, mă!

Voiam sa intru în direct să dau drept la replica, dar când am auzit cum îi tremura vocea… Mă gândeam: săracul di el, îl las ca e vai di el…

Mai mănâncă si el o pâine cu numele lui Ghiță! Mai scrie presa un articol, două. Îl mai baga cineva în seamă, că mai nou îl papa „dipresia”!

Când nu mai au rating si show-uri pe bani grei sau nu își mai vând biletele la gale își amintesc toti di Ghiță! Bombardierii ăștia „șmecheri”, campionii K1! Greu suportați adevărul…

Hai să ne ținem de el, ca altfel murim „di foame”! Pe imaginea lui Ghiță mai păpăm și noi o pâine..

Daca le pomenești numele le faci rating și ii fac vedete! Plâng si se victimizează: „are Ghiță civa cu mine, bre”.

Bombardierii României au ajuns pisicuțe care se victimizează la TV?

Hai, treci si bate covoarele, că altceva nu cred ca mai bați, decât câmpii… Vad, ca încă mă visezi în ring. Pisicuță pis pis pis… :))”, e mesajul postat de Daniel Ghiță pe Facebook.

„El si-a facut revenirea cu doi mosi, cu Dzevad Poturak si Petr Vondracek, doi mosi care aveau 40 si ceva de ani, fratele meu! Aia veneau de la mici si bere! Chiar nu vreau sa ii dau lui valoare. El mai are putin si moare intr-o totala umbra. Sa isi aminteasca meciul cu Gokhan Saki, sa se gandeasca cand isi lua pumnii aia si toate loviturile intr-un mod constant. Eu voi fi in fata lui ca Gokhan Saki. Avem aceeasi inaltime, aproape acelasi stil de lupta. Asa isi va lua KO de la mine, daca vreodata o sa ma lupt cu el. Cand o sa ma vada pe mine sa isi aminteasca ca eu sunt Gokhan Saki. Cum si-a luat de doua ori, o sa isi ia bataie si de la mine daca vreodata o sa se lupte cu mine. In 2018, am fost primul care l-a ofertat: Hai, Daniel, sa ne luptam! El mi-a cerut o suma foarte mare, cam in jur de 100.000 de euro. E foarte mult si e un subiect sensibil, pentru ca e vorba doar de bani, la cat sa ne intelegem ca sa putem lupta unul cu altul”, a fost comentariul lui Catalin Morosanu.

Te-ar putea interesa și: