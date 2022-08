Scandal între Clotilde Armand și Consiliul Local. Ce a făcut primarul Sectorului 1. „Încalcă orice normă democratică”

Un consilier de la PNL o acuză pe Clotilde Armand și echipa sa de la USR de incompetență și spune că primarul a instaurat dictatura în cel mai important sector din București.

Daniel Ciungu, consilier PNL la Sectorul 1 a subliniat că Clotilde Armand nu respectă norma democratică și că pune blocajul dintre Primărie și Consiliul Local pe seama incompetenței. El a precizat că primarul a făcut o serie de declarații halucinante.

„În ultima ședință de Consiliu Local al Sectorului 1 am răspuns acuzațiilor nefondate ale primarului Armand aduse la adresa colegilor mei dar și a cetățenilor, care au mari probleme cu disfuncționalitățile din direcția de Urbanism a primăriei S1. În plus, de la min. 4:00 puteți urmări opinia mea politică la adresa declarației halucinante a primarului Armand de pe Twitter, în care a recunoscut public că ea inventează tot ce poate pentru a evita Consiliul Local”, a spus el pe Twitter.

Consilierul PNL a mai spus că primarul Clotilde Armand și echipa sa sunt incompetenți și că au accese dictatoriale. „Această declarație este nu numai una dictatorială, dar încalcă orice normă democratică și dovedește o dată și pentru totdeauna că vina acestei relații blocate dintre instituția primarului și cea a Consiliului Local stă 100% pe umerii persoanei Clotilde Armand și a echipei sale incompetente, care iată mai are și accese dictatoriale din când în când.

P.S. Fiind nevoie de mine mai mult pe acasă în această perioadă frumoasă, de proaspeți părinți, am decis să nu mai candidez la un alt mandat de președinte de ședință al Consiliului Local, așa că după aproape un an și jumătate am ales să mă întorc pe scaunul de consilier local”, spune Daniel Ciungu, consilier PNL la Sectorul 1.

Ce spune Clotilde Armand

Primarul Sectorului 1 acuză Consiliul Local că blochează nejustificat proiectele de investiții pentru a induce în spațiul public opinia că „nu se face nimic”. Clotilde Armand a declarat că birocrația rămâne.

„La Sectorul 1 am încercat de aproape zece ori să trec un protocol cu Administrația Străzilor pentru a mă ocupa de modernizarea unor străzi și bulevarde. Consilierii PNL PSD Sector l-au picat nejustificat sau să nu putem face investiții. Și uite așa anii trec. Iar birocrația rămâne.



Iar acolo unde există multă birocrație și ambiguitate juridică să știți că există și multă corupție. Cred că trebuie să avem cât de curând o discuție despre reforma administrativă a Capitalei, despre aceste anomalii sistemice care ne țin captivi. Este nevoie de un nou dialog la nivelul tuturor forțelor politice despre o nouă împărțire administrativă a orașului, despre o nouă Lege a Bucureștiului”, se arată într-o postare a lui Clotilde Armand pe Facebook.