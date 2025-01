Scandal între Ciutacu și Radu Hossu. „I-am trimis să mă dea în judecată”

Realizatorul emisiunii „Punctul Culminant” de la România TV, Victor Ciutacu a declarat că îi va da bani lui Radu Hossu ca să-l poată da în judecată.

„Ăsta cerșește bani pe Facebook șă mă dea în judecată. L-au mințit avocații că e scump procesul. I-am trimis eu să aibă de hârtie”, a scris Victor Ciutacu.

Postarea venea după ce Radu Hossu a anunțat că dă în judecată posturile Realitatea TV și România TV,

„Îi trag la răspundere pe Realitatea şi RomaniaTV pentru minciunile pe care le-au propagat în spaţiul public despre mine şi care au dus inclusiv la un nou episod depresiv al mamei mele, "interogată" de vecini cu întrebări despre "cum am ajuns eu terorist", "vai, am văzut la televizor că Radu e mercenar". Îi chem în judecată!”, a scris Radu Hossu pe Facebook.

„Nu vreau să o las pe Alexandrescu şi nici pe Ciutacu să scape aşa uşor, doar cu amenzile date de CNA (10.000 lei Realitatea TV şi 5000 lei România TV), ci vreau să îi usture, aşa cum m-a durut şi pe mine sufletul când mi-a spus mama că nu e bine.

Însă pentru a îi bate, am nevoie de reprezentare specializată. Am căutat, am discutat, am găsit şi am decis cine să mă reprezinte, însă suma nu este deloc mică, însă acestea sunt tarifele în medie pentru astfel de cazuri, de la birouri respectabile. Adică se începe de la 5000 de euro în sus, bani pe care eu nu-i am la dispoziţie pentru aşa ceva. Cel mai probabil şi ei ştiu că se pot lua de cea mai mare parte a oamenilor fără să păţească ceva, pentru că majoritatea nu au cum să se apere din cauză cheltuielilor destul de serioase”, a mai scris Hossu.

Apel la urmăritorii de pe Facebook

Acesta și-a mai îndemnat urmăritorii de pe Facebook să deschidă și ei acțiuni în justiție contra celor două posturi TV.