Scandal internațional între dive. Două românce celebre, implicate

“Este timpul show-ului. Să expunem aceste nenorocite. Sunt convinsă că o bună parte dintre oameni nu sunt cu adevărat normali din punct de vedere mental, sunt profund bolnavi, tocmai au învățat să folosească masca de om obișnuit pentru a supraviețui, astfel încât să poată trece prin viață și au învățat cum să păcălească oameni. Invidia este o boală foarte periculoasă!

Dușmanii mei îmi sunt expuși în fiecare zi, în cel mai ușor mod! Oameni la care nici nu m-am gândit, oameni de care nu mi-a păsat niciodată, oameni pe a căror existență nu dau doi bani. Partea amuzantă este că tot ce au spus sau au făcut pentru a mă răni s-a întors la mine în detalii frumoase. Doar pentru că am prieteni grozavi și lumea este cu adevărat mică!

Partea tristă este că am de-a face cu oameni bolnavi mintal, oameni nefericiți și psihotici cu care nu am avut niciodată nimic de-a face în viața mea. Oameni care creează invenții pure, fac povești, merg la alți oameni pe care îi cunosc, vorbesc rahat, încearcă să mă rănească și creează defăimare. Totul doar fantezii bazate pe răutate, ură, frustrare și invidie! Din păcate vorbesc de 2 femei originare din România. Ambele!!! Mai mult, ambele sunt mame!!! Aceste ființe sărace sunt 2 foste modele românești, modele de lenjerie intimă, actrițe aspirante șiprostituate sub acoperire. Dependente de cocaină. Cea mai amuzantă parte este că amândouă se urăsc de moarte de mulți ani! :)) Acum, amândouă mă urăsc. Una dintre ele locuiește la Milano, iar celălaltă locuiește la Roma!

Amândouă sunt destul de cunoscute în România și Italia. Ghici, CINE SUNT ACESTEA? Așa că să înceapă spectacolul și să expunem nenorocitele!!! Desigur, VA CONTINUA!” a scris Angela Martini. Potrivit unor surse, cele două vizate ar fi Mădălina Ghenea și Catrinel Menghia, însă până acum niciuna nu a răspuns acuzațiilor Angelei Martini.