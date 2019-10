Traficul din București este o junglă. Grav este că ne-am obișnuit. Nu mai reacționăm la faze din astea. Atât noi, dar mai ales autoritățile. Imaginile acestea mi-au fost trimise de un biciclist. Îl vedeți pe un individ cu un pistol în mână, care este huiduit și numit “țăran” de mai mulți bicicliști. Să vă spun ce s-a întâmplat. Pe 1 Octombrie câțiva bicicliști au plecat într-un tur al capitalei în memoria ostașilor români. Erau într-un mic pluton în zona Timpuri Noi. Din informațiile furnizate de un biciclist, un șofer a fost furios că nu a putut să-i ocolească. Ironia sorții, bicicliștii comemorau ostașii români care au murit pentru Patrie și au dat de un pistolar. Șoferul supărat a coborât cu pistolul la ei. Nu știu cum i-a amenințat pe bicicliști. Cât de grav a fost.Din imagini se vede doar pistolul și că a fost huiduit copios. Așa că a urcat în mașină și a plecat furios trecând prin intersecție pe culoarea roșie a semaforului. Biciclistul îmi spune că unul dintre ei a sunat la poliție, la 112, dar “nu am fost băgați în seamă”. Pe drum au oprit la un echipaj de poliție și din nou nu s-a întâmplat nimic. Așteptăm acum reacția poliției să vedem dacă au fost solicitați de bicicliști și de ce nu au reacționat până acum?Update: A apărut prima reacție a poliției. “În seara de 01 octombrie a.c., în jurul orelor 21:00, a fost sesizat prin 112, faptul că șoferul unui autoturism a amenințat cu pistolul pe o stradă din sectorul 4 un alt bărbat. În urma verificărilor efectuate a fost identificat bărbatul bănuit de săvârșirea faptei, în cauză fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare a liniștii și ordinii publice și amenințare. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.”

