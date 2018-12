SCANDAL INTERLOP. Cel mai mare MAFIOT îi acuză de CORUPȚIE pe cei care l-au ÎNCHIS

Marian Tudorache este un cunoscut interlop din Dâmbovița, în prezent reținut. În cursul zilei de marți, bărbatul va ajunge în fața magistraților de la Curtea de Apel București și solicită să fie eliberat, deoarece susține că s-ar afla nejustificat după gratii.





Acest interlop îl acuză de corupție pe procurorul care l-a reținut, totul pornind de la faptul că ar fi plătit circa 60.000 de euro către doi polițiști. Sumă care ar fi reprezentat taxă de protecție pentru familia sa, scrie Cancan.

Ulterior, nu ar mai fi colaborat cu oamenii legii, motiv pentru care s-ar afla acum la închisoare, de unde ne-a trimis următoarea scrisoare:

„În anii 2012-2017, le-am dat polițiștilor de la BCCO-Dâmbovița aproximativ 50-60.000 de euro, aceștia reprezentând taxă de protecție pentru familia mea. De această colaborare cu polițiștii de la BCCO știau mai mulți polițiști și procurori.

Pentru această colaborare am fost arestat de DIICOT-Pitești în anul 2017, unde am stat arestat trei luni pentru că nu am vrut să recunosc de colaborare.

Tot în 2017 am fost arestat de către DIICOT Târgoviște tot pentru aceste fapte și că nu am vrut să colaborez în continuare cu polițiștii de la BCCO, unde am stat o săptămână închis și Curtea de Apel m-a pus în libertate.

Pe 23 noiembrie 2018, domnul procuror m-a arestat a treia oară tot pentru aceleași fapte pentru că nu am vrut să colaborez cu colegii dumnealui.

Procurorul, când m-a arestat, mi-a divulgat secrete dintr-un dosar pe care îl instrumenta și este cercetat pentru abuz în serviciu”.

