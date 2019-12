Vlad Alexandrescu, și el membru în Comisia juridică, a cerut să se ia atitudine în privința lui Șerban Nicolae. „Vă rog să reacționați la aceste insulte, pe care nu pentru prima data domnul Șerban Nicolae le adresează unui membru al Senatului României. L-ați făcut parazit”, a spus Vlad Alexandrescu. Senatorul PSD a negat însă afirmația făcută: „Nu l-am făcut parazit”.

Ulterior, Șerban Nicolae a avut o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Esențial”, moderată de Ana Maria Roman la Antena 3.

Iată ce a declarat: „Am auzit cu surprindere o știre falsă, mai exact: discuțiile pe Legile justiției în Comisia juridică din Senat s-au amânat din cauza unui scandal între mine și doi senatori USR. Mai întâi, discuția în legătură cu care ați dat niște imagini era de la o ședință comună a Comisiei juridice și Comisiei de învățământ, condusă de domnul senator Liviu Pop, senatorii Goțiu și Alexandrescu fiind prezenți în calitate de membri ai Comisiei pentru învățământ. Discuția a fost pe o propunere legislativă care vizează domeniul învățământului.

Legile privind justiția, respectiv ordonanțele de urgență 7, 9 și 92, au fost amânate la solicitarea Ministerului Justiției, pentru a califica acele chestiuni care țin de prorogarea unor termene și de corelările cu alte dispoziții legale, de clarificarea chestiunii în legătură cu eventuala asumare a răspunderii de către Guvernul Orban pe aceeași tematică. Niciun fel de legătură între discuția mai aprinsă!”

Ulterior, Ana Maria Roman l-a întrebat: „Vă deranjează că s-a făcut legătura între scandal și amânarea discuțiilor, dar cum s-a ajuns la acest scandal?”

„Nu mă deranjează deloc! Puteți să spuneți ce doriți! Am fost prezent, din păcate, discuția a degenerat în momentul în care eu am fost acuzat că vreau să bag elevii la pușcărie. I-am atras atenția domnului Alexandrescu că nu știe despre ce vorbește și nu a citit propunerea legislativă. (…) Eu niciodată nu am provocat o asemenea discuție.

Până să vină USR în Parlament, eu nu am avut incidente cu niciun coleg parlamentar. Dar probabil este o practică de a mă provoca, în speranța de a determina o reacție din partea mea, în care să se prezinte doar reacția mea. Nu am cum să cedez în fața unor agresiuni verbale…”, a spus Șerban Nicolae, moment în care a intervenit Ana Maria Roman: „Telespectatorii au văzut aceste imagini și acolo se aude foarte bine ce spune fiecare. Dacă vreți, puteți să accesați, nu este doar partea dumneavoastră. (…) Vă mulțumim! La revedere! Mergem mai departe!”.