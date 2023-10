Scandal în televiziune. A plecat de acasă după ce și-a prins soțul cu amanta

Scandal în televiziune. Lidia Fecioru, bioenergoterapeut, a aflat că a fost înșelată chiar în ziua nunții ei. Aceasta și-a prins soțul cu amanta și a decis să se despartă de omul cu care urma să se căsătorească. Amanta partenerului ei a venit la poartă pentru a îi spune că este însărcinată în șapte luni.

După două zile de la căsătorie, Lidia Fecioru a decis să divorțeze. Aceasta a declarat că multe femei luptă pentru căsnicia lor, dar că ea nu a putut accepta trădarea. Bioenergoterapeutul a spus că amanta nu a încercat să o despartă de soțul ei, ci doar să o anunțe că este însărcinată. Apropiații nu au înțeles-o la momentul respectiv.

„Eu am putut să desfac căsătoria pentru că încă nu trecuseră 48 de ore. Venisem de la cununie de la biserică și m-a chemat cineva la poartă. Eu mireasă fiind m-am dus la poartă unde mă aștepta o tipă însărcinată, se vedea burta bine, în 7 luni și mi-a zis: Eu n-am venit să vă despart, am venit doar să-ți spun că voi avea un copil, și eu am zis ”Da, ok, vino încoace”, am luat-o de mână, mi-am scos floarea de pe cap…și am plecat acasă. (…) Toată lumea s-a întrebat de ce. Eu, a doua zi, m-am întrebat de ce am făcut-o pentru că puteam să fac ca oricare altă femeie care s-ar fi luptat pentru iubirea vieții ei și eu n-am făcut-o. Eu n-am făcut-o pentru că n-am putut să iert trădarea”, spunea Lidia Fecioru, în emisiuneaÎn Oglindă.