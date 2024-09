Monden Scandal în showbiz. Sean „Diddy” Combs, arestat la New York







New York. Luni dimineață, faimosul rapper și mogul al muzicii Sean Love Combs (nume de scenă „Diddy”, iar în trecut „Puff Daddy”) a fost arestat de agenți federali la New York, în urma unui rechizitoriu depus de Districtul de Sud din New York. Combs, cunoscut pentru influența sa majoră în industria muzicală și pentru numeroasele sale afaceri de succes, se confruntă cu multiple acuzații grave, inclusiv agresiune sexuală și trafic de persoane. Arestarea vine după o serie de procese care au fost intentate împotriva sa în ultimele luni, acuzațiile fiind de natură sexuală și abuz.

Detalii ale arestării lui Sean „Diddy„ Combs

Conform informațiilor furnizate de biroul procurorului american Damian Williams, Combs a fost arestat la hotelul Park Hyatt din New York, unde locuia de câteva săptămâni. Reținerea acestuia a avut loc fără incidente majore, dar surse apropiate mogulului susțin că acesta a fost luat prin surprindere de momentul în care agenții federali și-au făcut apariția, conform NBC News.

Williams a anunțat că rechizitoriul care a stat la baza arestării a fost sigilat și că acesta va fi desigilat în cursul zilei de marți, moment în care se vor oferi mai multe detalii. Deși nu s-au făcut publice încă acuzațiile specifice aduse lui Combs, este de așteptat ca acestea să aibă legătură cu acuzațiile de agresiune sexuală și abuz care au apărut recent în presă.

Reacția echipei de apărători a lui Sean „Diddy” Combs

Avocatul lui Combs, Marc Agnifilo, și-a exprimat dezamăgirea față de arestarea clientului său, subliniind că artistul a cooperat pe deplin cu autoritățile pe parcursul anchetei. Agnifilo a menționat că Sean „Diddy” Combs s-a mutat voluntar la New York săptămâna trecută tocmai în așteptarea acestor acuzații.

Într-o declarație publică, avocatul a evidențiat că artistul în vârstă de 54 de ani a construit un imperiu pe parcursul carierei sale de peste 30 de ani, fiind un antreprenor de succes, un om de familie și un filantrop implicat activ în comunitatea afro-americană.

„Este o persoană imperfectă, dar nu este un criminal”, a adăugat Agnifilo, subliniind că Diddy intenționează să își apere numele și să clarifice acuzațiile în instanță.

Valul de procese și acuzații

Arestarea lui Sean „Diddy” Combs vine într-un moment în care se confruntă cu un val de procese civile intentate de mai multe femei care îl acuză de agresiune sexuală și comportament abuziv. Primul proces major a fost intentat în noiembrie 2023 de către fosta iubită a lui Combs, Casandra Ventura, cunoscută sub numele de scenă Cassie. Aceasta l-a acuzat pe rapper de ani de abuz fizic și sexual. Ventura a susținut că Diddy a forțat-o să participe la acte sexuale cu alți bărbați, adesea alimentate de droguri, și că a fost victima unor atacuri violente repetate.

Cassie și Combs au ajuns la o înțelegere în acest caz la doar o zi după depunerea plângerii, însă termenii acordului nu au fost dezvăluiți publicului. Avocații lui Combs au subliniat că încheierea înțelegerii nu reprezintă o recunoaștere a vinovăției, însă acuzațiile aduse de Cassie au deschis calea pentru alte plângeri similare.

Alte plângeri la adresa lui Combs și martori-cheie

Printre alte persoane care l-au acuzat pe Combs se numără Dawn Richard, fostă membră a grupului de fete Danity Kane, creat de artist în cadrul emisiunii MTV „Making the Band”. Richard a susținut că a fost agresată sexual și amenințată în timpul colaborării cu Diddy între 2005 și 2012. În plus, ea a fost martoră la mai multe episoade violente dintre Combs și Ventura. Procesul intentat de Richard a fost depus săptămâna trecută, iar avocații acesteia au subliniat gravitatea acuzațiilor.

Ancheta a scos la lumină și alte detalii tulburătoare, inclusiv acuzații de trafic sexual și de organizare a unor „petreceri alimentate de droguri”, la care invitații erau obligați să-și predea telefoanele pentru a preveni înregistrările. Unele martore au declarat că au văzut tinere aparent minore, în stare de ebrietate, care ar fi fost agresate sexual de Combs și de alți invitați ai săi.

Videoclipurile compromițătoare și scuzele publice

Un moment critic în acest caz a fost publicarea, în mai 2024, a unui videoclip dintr-un hotel din Los Angeles, filmat în 2016, în care Sean Combs o atacă violent pe Ventura. Imaginile arătau cum rapperul o lovea pe Cassie și o trântea la pământ.

După ce videoclipul a devenit public, Combs a postat un videoclip pe Instagram în care și-a cerut scuze pentru comportamentul său, recunoscând că este „de neiertat”. El a menționat, de asemenea, că a început să urmeze terapie pentru a-și gestiona problemele de comportament. Cu toate acestea, videoclipul a fost șters rapid de pe contul său.

Percheziții federale și acuzații de trafic

În martie 2024, agenți federali au efectuat percheziții la două dintre proprietățile lui Combs din Miami și Los Angeles. Anchetatorii au căutat dovezi legate de acuzațiile de trafic sexual, distribuire ilegală de droguri și posesie de arme de foc. Conform surselor apropiate anchetei, mai multe persoane au fost intervievate în legătură cu activitățile ilegale ale lui Combs, iar dovezile strânse ar putea juca un rol cheie în procesul penal care urmează.

Impactul asupra carierei lui Diddy

Arestarea și acuzațiile grave cu care se confruntă Sean „Diddy” Combs au afectat considerabil imaginea publică a artistului. În urma publicării videoclipului compromițător, Universitatea Howard, care îi acordase o diplomă de onoare, a decis să retragă această distincție și să desființeze un program de burse care purta numele său. De asemenea, casa sa din Los Angeles a fost pusă în vânzare pentru suma de 61,5 milioane de dolari.

În timp ce Diddy se pregătește să se apere în instanță, echipa sa juridică a subliniat că artistul este determinat să-și dovedească nevinovăția și să-și refacă reputația. Totuși, valul de acuzații și probele adunate împotriva sa ar putea avea un impact devastator asupra carierei și vieții sale personale.