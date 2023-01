Scandal în Serbia din cauza mercenarilor Wagner care recrutează pentru Rusia. Reacția președintelui sârb

Grupul de mercenari Wagner din Rusia a realizat videoclipurile în limba sârbă pentru a încuraja recrutarea pentru război. Președintele sârb, Aleksandar Vucic, a reacționat cu furie la televiziunea națională.

„De ce voi, cei de la Wagner, sunați pe cineva din Serbia, când știți că este împotriva regulilor noastre?”, a spus el.

Criticii acuză frecvent Serbia că acordă prioritate prieteniei sale de lungă durată cu Rusia în detrimentul ambiției sale de a adera la UE. Dar ceea ce a apărut în ultimele zile la Belgrad arată că imaginea nu este atât de albă și neagră. Făcând aluzie la relațiile mai puțin bune cu Moscova, președintele Vucic a declarat că nu numai că Serbia a fost „neutră” în ceea ce privește războiul din Ucraina, dar că nu a mai vorbit cu președintele rus Vladimir Putin de „multe luni”.

Este ilegal ca sârbii să ia parte la conflicte în străinătate.Numărul de recruți sârbi implicați nu pare să fie semnificativ. Unii au luptat alături de forțele rusești în Ucraina în 2014, dar cu niciun fel de aprobare oficială, informează BBC. De fapt, instanțele sârbe au condamnat mai mult de două duzini de persoane pentru participarea la „lupte pe fronturi de luptă străine”.

Joi, un avocat din Belgrad și grupuri anti-război au depus plângeri penale împotriva ambasadorului rus, precum și a șefului agenției de stat pentru securitate și informații din Serbia (BIA) pentru că ar fi recrutat sârbi pentru grupul Wagner.

La Belgrad, unde picturile murale provocatoare sunt numeric des întâlnite, emblema capului morții Wagner a apărut săptămâna trecută pe un zid din centrul orașului. Aceasta a fost semnată de Patrulele Poporului, o organizație de extremă dreapta care a organizat anterior mitinguri pro-Rusia la care au participat puțini oameni. În această săptămână, președintele Vucic a precizat foarte clar poziția Belgradului. „Pentru noi, Crimeea este Ucraina, Donbasul este Ucraina și așa va rămâne”, a declarat Vucic.

Săptămâna trecută, SUA și-au exprimat îngrijorarea față de liderul sârb cu privire la eforturile de recrutare ale lui Wagner, iar ambasadorul american Christopher Hill a declarat săptămâna aceasta că s-a bucurat să audă că președintele Vucic a putut vedea „amenințarea la adresa păcii și a stabilității reprezentată de Wagner care ar putea opera în Serbia”.

Dar poziția lui Vucic nu a fost suficientă pentru a impresiona Parlamentul European, deoarece Serbia a refuzat în mod repetat să impună sancțiuni împotriva Rusiei. Pentru a doua oară, eurodeputații au adoptat o rezoluție prin care au cerut suspendarea negocierilor de aderare până când Serbia va fi de acord cu sancțiunile.

Atâta timp cât UE a arătat puțin entuziasm pentru extinderea blocului pentru a include țările din Balcanii de Vest, era logic pentru Serbia să mențină legături de prietenie cu Moscova.

Aceasta a reamintit Bruxelles-ului că Belgradul avea și alte opțiuni. Livrările ieftine de gaz, proprietatea majoritară a Gazprom asupra companiei petroliere sârbești NIS și refuzul Rusiei de a recunoaște independența Kosovo au fost motive practice pentru a rămâne în bune relații.

