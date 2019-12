Bărbatul din Gura Humorului a transmis live pe Facebook din Secția de Poliție, în timp ce era audiat, în semn de protest. Polițistul care-l ancheta i-a cerut în repetate rânduri să oprească filmarea, dar s-a lovit de refuz. În cele din urmă, transmisiunea fostului jucător de rugby a fost întreruptă, realizatorul videoclipului fiind încătușat.

Individul nemulțumit a apelat la această formă de protest pentru că a fost pus de două ori pe drumuri până la poliție, în două zile, fără să fi fost contactat telefonic înainte.

„Sunt în sediul Poliției Gura Humorului cu domnul Craineț, iar în momentul în care i-am pus întrebarea ‘de ce m-a chemat dumnealui fără să mă sune în prealabil, fără să îmi pună numărul de telefon’, că am zis că-l reclam, a zis că mă încătușează, că așa vrea el. Nu mă lasă să filmez în sediul poliției. Nu închid nicio filmare. Eu am clienți, băi! Am clienți de dimineață, nu mă chemi că vrei tu! Ieri am venit, m-ai ținut pe sub ușă, aici și făceai mișto cu ofițerul de serviciu. Am venit? Am venit!”, a declarat bărbatul pe filmare.

După ce a fost încătușat, bărbatul a fost condus la secția de primiri urgențe a spitalului Gura Humorului, după care a fost trimis la Suceava, după expertiză, informează B1. La un moment dat, într-o altă filmare, bărbatul apare cu o rană care sângerează în zona nasului, semn că după încătușare au urmat altercații.

