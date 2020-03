Marius Stamate, medic primar ORL la Spitalul Colțea a mai spus că de când a început criza coronavirusului, nu a văzut în tot spitalul o mască sau alte echipamente de protecție. ”Nu avem absolut nimic. Nu am văzut echipamente decât la televizor. Spitalul Colțea este în subordinea Primăriei Capitalei. Sunt bine cunoscute aceste probleme”, a spus medicul Marius Stamate.

Medicul s-a referit și la celebrul Spital Colentina, care se află în postura de spital de rezervă pentru cazurile de coronavirus, dând ca exemplu același spital în perioada crizei de la Colectiv, și a zecilor de infecții nozocomiale pe care cei arși în club, le-au contactat în acest spital.

„Am văzut Spitalul Colentina, că totul este sub control. Criza de la Colectiv, ați văzut cum a fost. Eu știu că sâmbătă, la spitalul Colentina, am vorbit cu colegi de acolo și se plângeau că nu au absolut nimic. Noi cerem non stop tot ce trebuie. Domnul președinte Iohannis spune a avut discuții cu liderii din UE, dar din păcate nimeni nu îi ascultă pe medici”, a mai spus Stamate, la Digi24.

Terapia intensivă de la Spitalul Colțea are nevoie de personal medical, dar mai are nevoie și de echipamente medicale care sunt cumpărate de medici din banii lor. ”Au niște echipamente, multe cumpărate din banii proprii. Au mai primit ceva donații din SUA, dar din partea Statului nu s-a primit nimic. Cu siguranță trebuie să luăm scenariul cel mai rău și putem calcula matematic progresia bolii. S-a văzut în Italia. Din păcate aceștia medici aduși pe repede (angajați de urgență – n.n.), nu vor veni pentru că nu au protecție iar după ce trece epidemia vor fi dați afară. Fiecare medic își va face datoria dar înainte de astea trebuie să ne protejăm propria sănătate, avem acasă copii de crescut. În România nu s-a suspendat raportul de gardă, într-o cameră de câțiva metri pătrați înghesuindu-se câteva zeci de medici. Despre ce vorbim?”, a mai spus medicul Stamate.

