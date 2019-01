SCANDAL în direct la televiziune. Tudorel Toader ATACAT de un greu din PSD

Mihai Gâdea a fost pus într-o situaţie destul de delicată în momentul în care secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu l-a atacat pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. Incidentul a avut loc în timpul emisiunii pe care Mihai Gâdea o moderează





"De la momentul venirii domnului Tudorel Toader în funcţia de ministru, eu am avut dubii. Un om care a fost de acord cu legile Big Brother la un moment dat în viaţă nu se poate schimba. Aștept o ordonanță privind amnistia și grațierea. Amintesc că în dosarul Telepatia mai sunt încă nouă oameni în pușcărie. În ultimul an de zile a fost distrus extrem de mult capitalul românesc. Au fost băgați la pușcărie jurnaliști, medici, abuzuri de neînchipuit. De aceea am luat niște decizii, Liviu Dragnea a vorbit foarte clar. Sistemul merge cu noi la rupere de oase, vom merge și noi la rupere de oase. Vom face plângere penală pentru înaltă trădare. Iohannis joacă împotriva României și contra țării, pentru un sistem foarte toxic", a afirmat Codrin Ştefănescu.

”Înțeleg anumite tensiuni, dar trebuie să vă spun câteva lucruri. Că vorbim despre protocoale ilgale... că vorbim despre modul în care a fost construit sistemul de către Kovesi... toate aceste lucruri care au ieșit la iveală arată o stare extrem de gravă a justiției... dar atenție! Există un om care a făcut niște lucruri și acela este Tudorel Toader. Cum a ajuns în funcția de ministru, a venit, a constat anumite probleme și le-a explicat opiniei publice. (...) A atacat-o pe doamna Kovesi. A făcut ce nimeni nu ar fi făcut. A mai făcut cineva o revocare de felul acesta, atât de curajoasă? Nu! (...) Acum ajungem la motivele pentru care există tensiuni între dumneavoastră și ministrul Justiției”, a zis Mihai Gâdea, potrivit dcnews.ro

