Candidata USR PLUS în alianță cu PNL, Clotilde Armand, a distribuit cetățenilor un pliant pe care este pusă o poză cu ea și premierul Ludovic Orban, sub sloganul „Învingem!”. Sub poză este trecut un text care conține o informație ce ar interesa pe orice locuitor al sectorului. O fi sau nu adevărată?

Reporterul EVZ a încercat să găsească un răspuns la următoare afirmație de pe pliant:

„Primarul PSD a știut să pună doar „panseluțe, Clotilde va reda străluicirea Sectorului 1!”, semnat Ludovic Orban, prim-ministrul României.

La solicitarea evz.ro, primarul Dan Tudorache a comentat afirmația atribuită lui Ludovic Orban de echipa USR de la Sectorul 1, prezentată pe materialul promoțional al lui Clotilde Armand.

„Nici nu cred că știe (n.r. Ludovic Orban) că apare pe acest pliant cu această afirmație. În primul rând, pentru că am văzut zilele trecute că doamna Clotilde Armand beneficiază de mult ajutor din partea unor terți în această campanie. Terți care îi scriu textele, îi dictează ce să spună, care țin frâiele practic. În al doilea rând, pentru că în cele trei mandate ale liberalilor s-au pus panseluțe în valoare de 300 de milioane de euro! Repet: panseluțe cu valoarea de 300 de milioane de euro!

În mandatul meu nu a fost cumpărată nicio panseluță, deoarece ele vin din pepiniera proprie, adică din serele Sectorului 1”, ne-a declarat Dan Tudorache.

Clotilde, separtă de Nicușor Dan și Vlad Voiculescu

Marea familie USR PLUS nu pare a fi foarte unită, cel puțin nu în campanie. Jurnaliștii EVZ au primit pe stradă, în zona Domenii, din partea promotorilor pliantul lui Clotilde Armande prezentat mai sus, o revistă de campanie și încă un pliant cu Nicușor Dan și Vlad Voiculescu.

În pliantul lui Nicușor Dan, cu prezentarea programului său pentru Primăria Capitalei, este pus pe picior de egalitate și Vlad Voiculescu, aspirant la postul de viceprimar și candidații la Consiliul Local al Primăriei Sector 1. Nici urmă de Clotilde Armand. Situația se repetă și în revista electorală tipărită în 100.000 de exemplare, în care sunt prezentați marea majoritate a consilierilor propuși de alianță, cât și candidații la primăriile de sector. Mai puțin Clotilde Armand.