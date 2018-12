SCANDAL imens la DIGI 24. Amenințare cu DEMISIA în MASĂ. Redacția televiziunii ar putea rămâne GOALĂ

În acest an, niciunul dintre cei aproape 500 de angajați ai postului Digi 24 nu a primit prima pentru Crăciun. În aceste condiții, mai mulți angajați ai postului au amenințat că își vor da demisia.





„Este pentru prima dată când nu ni se dau prime. Au dat doar celor de la Digi Sport, iar nouă nu ne-au dat. Mulți vor să plece, mai ales că nu ne-au crescut salariile de la înființare.”,a declarat unul dintre reporterii Digi24.

Potrivit informațiilor apărute, angajații Digi 24 sunt singurii care nu au primit o primă de sărbători. La polul opus se află colegii acestora de la Digi Sport care au primit o sumă de 850 de lei plus bonuri de 150 de lei.

„Eu sunt gata să plec. Cum adică, doar pentru noi nu au avut bani? Nu ne lăudăm că avem publicul cel mai bun din România?! Salariile nu ni s-au mărit de 6 ani, de când am început să lucrez aici. Am aceelași salariu. Din cauza asta foarte mulți au plecat din televiziune. Este revoltă între noi. Acum, am vorbit cu colegi de aici (n.r. din redacția de la București), dar și cu cei de la studiourile locale, și mulți vor să plece. Au avut bani pentru Digi Sport, nu și pentru noi, deși lucrăm în aceeași clădire”, a declarat un alt reporter, conform stiripesurse.ro.

Vesti PROASTE pentru romani! Care sunt NOILE TAXE care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019

Pagina 1 din 1