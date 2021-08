Mariann Wang, avocat pentru doi acuzatori, Alyssa McGrath și Virginia Limmiatis, a declarat într-o declarație: „Misoginismul și abuzul lui Cuomo nu pot fi negate”.

Ancheta de câteva luni a concluzionat că guvernatorul Cuomo ”a hărţuit sexual mai multe femei şi, prin aceasta, a încălcat legea federală şi cea a statului”, a spus James într-o conferinţă de presă. Biroul ei a menţionat însă că nu au existat sancţiuni specifice legate de raport.

Raportul de 165 de pagini, care cuprinde interviuri cu 179 de martori şi o trecere în revistă a zeci de mii de documente, mai afirmă că biroul lui Cuomo era plin de frică şi intimidare şi era un mediu de lucru ostil pentru mulţi angajaţi.

Cuomo a hărţuit membrii propriului personal, membri ai publicului şi alţi angajaţi ai statului, dintre care unul era soldat al statului, susţine raportul. Descoperirile arată ”o imagine profund tulburătoare, dar clară”, a spus James, descriind biroul lui Cuomo drept ”un loc de muncă toxic”.

Cuomo a fost intervievat de anchetatorii timp de 11 ore.

Cercetarea asupra numeroaselor acuzaţii ale femeilor de hărţuire sexuală de către Cuomo a început în martie, după ce camera executivă a statului a acceptat cererea procuroarei James pentru investigare.

Mai târziu în aceeaşi lună, zeci de parlamentari ai statului democrat – inclusiv primarul oraşului New York, Bill de Blasio, cu care Cuomo are o relaţie dificilă de mult timp – l-au îndemnat pe guvernator să demisioneze.

Preşedintele legislativului din New York, Carl Heastie, de asemenea democrat, a autorizat la jumătatea lunii martie un grup să lanseze o anchetă de punere sub acuzare pe baza acuzaţiilor de hărţuire şi a altor acuzaţii de acţiuni greşite de către Cuomo, inclusiv dacă personalul său a încercat să ascundă sau să modifice date despre decesele provocate de coronavirus în căminele de bătrâni din York.

Cuomo a sugerat anterior că ancheta nu se desfășura într-un mod independent, iar membrii personalului său au remarcat că James ar putea fi un potențial viitor candidat la guvernare în New York.

Cuomo s-a apărat împotriva tuturor acuzaţiilor şi a respins în mod repetat cererile de demisie, deşi şi-a cerut scuze pentru că a făcut ca unele femei să se simtă inconfortabil.

Acesta a declarat: ”Nu am hărţuit niciodată pe nimeni, nu am agresat pe nimeni, nu am abuzat pe nimeni. Nu voi demisiona”, a spus Cuomo în martie.

Joe Biden, au cerut guvernatorului New York-ului Andrew Cuomo să demisioneze după ce un raport bombă a concluzionat că este vinovat de hărțuirea sexuală a mai multor femei

Casa Albă nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii

Cuomo are în continuare sprijinul mai multor lideri de afaceri din New York, în uma lansării raportului.

Campania sa de realegere a strâns peste 2 milioane de dolari, inclusiv donaţii mari de la investitorul imobiliar Stephen Ross şi de la Laurance Rockefeller Jr..

Nu este clar dacă liderii de afaceri respectivi îl vor sprijini în continuare. Cuomo a sugerat anterior că ancheta nu se desfăşoară în mod independent, iar personalul său a oafirmat că James ar putea candida funcţia de guvernator al statului New York-ului.