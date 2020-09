Ion Crăciunescu este unul dintre marii „cavaleri ai fluierului”, cu o carieră impresionantă în arbitraj. S-a clasat în trei ani pe locurile 2, 9 şi 12 în topul mondial al arbitrilor, iar acum, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani, Crăciunescu a povestit, în cadrul unui interviu acordat pentru Agerpres, cum a fost ameninţat cu puşcăria de un fost angajat al Ministerului de Interne, care conducea destinele fostei „echipe a Securităţii”, Victoria Bucureşti, dar și despre alte pățanii din fotbalul mioritic.

…despre finala Ligii Campionilor Ajax – Milan, din 1995, pe care a condus-o:

„Nu ştiu dacă ăla a fost cel mai înalt punct din cariera mea. Mie mi s-a părut cel mai înalt punct când am arbitrat la Cupa Intercontinentală (Cupa Confederaţiilor, în 1995, n. red.) care se juca atunci. Participa fiecare campioană din fiecare continent, cu un arbitru de pe fiecare continent. (…)”.

Ovații pentru Dumitru Dragomir: „Şi vreau să-i mulţumesc lui Mitică Dragomir. Nu o să credeţi, dar eu cu el am jucat la tineret la Craiova, la Vâlcea el m-a adus ca fotbalist. Şi pe urmă, el cu gura lui mare cum o are, m-a lansat şi ca arbitru. El se ducea la federaţie şi spunea: ‘Băi nene, e un arbitru bun la Vâlcea, unul Crăciunescu, nu-i stă nimeni în faţă. Ce iureş face prin judeţ…’ Ştiţi, cum era el, vocal, ca şi acum de altfel, că nu s-a schimbat. Şi pe mine m-a ajutat foarte mult lucrul ăsta”.

…despre cum erau bătuți arbitri în ligile inferioare, înainte de Revoluție:

„Ooo, acum depinde ce episod vreţi, unul în care am luat doar bătaie, unul în care doar am fost fugărit, am mai multe seriale. Sau unul în care am dat şi eu într-unul. Da, da. Păi erau doi care mă ţineau de mâini şi unul îmi căra pumni şi picioare. Doi jucători mă ţineau de mâini şi unul, care era medic, reţineţi, mă bătea.

Şi când am scăpat din mâinile ăstora eram turtit rău de tot, când i-am dat un un picior în pulpă medicului ăla, cu crampoanele nu ştiu cum, i-am spintecat pulpa, era plin de sânge. Era la Divizia C, un meci de cupă parcă era. Am luat bătaie ca hoţii de cai. Şi apoi ce am păţit cu ăla, că voia să mă ducă şi la miliţie, vă daţi seama cum arătam eu, eram vai de capul meu”.

…despre blaturi și alte trucaje din fotbalul mioritic:

„Mi-au rămas mai multe în minte şi era să-mi şi sfârşesc cariera din cauza blaturilor. Şi asta pentru că am luat atitudine. (…) Să nu credeţi că erau conducători proşti, aşa, că nu ştiau ei unde să umble. Ei ştiau unde merge şi unde nu merge. Aşa că nu veneau, nu, la mine nu au venit cu aşa ceva. Aveau ei clienţii lor. (…) Se auzea, dar nu aveam probe, vorba domnului George N. Gherghe. Ce, avea cineva probe, era de faţă când i-a dat sau când i-a promis?”.

Amenințat de un fost șef al Miliției

„Cine spune că se face arbitru dar nu vrea presiuni să nu se mai facă arbitru. În arbitraj tot timpul au fost presiuni. Sigur că tipurile de presiune difereau. La nivelul ăsta era normal să fie presiuni extraordinar de mari. Sigur că am fost şi ameninţat. A fost un tip, care avea o putere enormă la vremea respectivă, care mi-a spus că nu se lasă până nu mă bagă la puşcărie. Şi i-am spus să stea liniştit, că dacă avea argumente mă băga până atunci.

Nu era de la Dinamo, era de la Victoria. Şi nu era Mitică Dragomir, că eram prieten cu el. Era unul care era şeful miliţiei la Bucureşti, Bărbulescu. Aşa mi-a zis, că nu se lasă până nu mă bagă la puşcărie. Eh, au fost multe din astea, scrii o carte numai cu situaţii din astea. Dar asta e, nu ne plângeam, trebuia să fim tari. Am fost şi pe la procuratura generală a republicii, am şi acum hârtia de chemare”, a mai spus Ion Crăciunescu, pentru Agerpres.