Scandal la Finala Eurovision Republica Moldova

Dezbateri intense și critici în rândul fanilor, după ce s-a înregistrat egalitate de puncte între Natalia Barbu și Valeria Pasha, în finala Selecției Naționale Eurovision 2024.

Egalitate în Finala Eurovision

Totul a pornit de la faptul că publicul a dat mai multe voturi interpretei Valeria Pasha, în timp ce juriul a dat un punctaj mai mare Nataliei Barbu. Până la urmă, punctajul juriului a fost cel decisiv pentru decizia finală. Iar Natalia Barbu, care a mai participat laa Eurovision, a fost declarată învingătoare, în ciuda faptului că Valeria Pasha primit mai multe voturi de la public.

Juriul a acordat Nataliei Barbu 60 de puncte, iar Valeriei Pasha 43.

În urma însumării notelor de la public și cei cinci membri ai juriului, ambele concurente au ajuns la același număr de puncte, adică 22.

Dar, cum votul juriului a cântărit mai mult decât cel al publicului, Natalia Barbu a fost desemnată câștigătoare.

După decizie, pe rețelele de socializare, telespectatorii au fost revoltați. „De ce să mai voteze publicul dacă ei decid totul?”, „TRM a hotărât că așa vrea TRM. Nu mai votați, oameni buni, că nu are rost”, „Degeaba se face contestație, e praf în ochi!”, „Foarte urât a ieșit totul”, „Cel mai rușinos rezultat, fără argumente și un regulament clar”, sunt câteva dintre mesaje.

Explicațiile organizatorilor Eurovision Moldova 2024

Într-o ediție specială după finala Selecției Naționale, șefa delegației Eurovision Moldova 2024, Daniela Crudu, a susținut că, potrivit regulamentului, la orice etapă a concursului, organizatorul poate decide modul în care va fi desemnat reprezentantul țării.

În acest caz s-a decis ca punctajului juriului să aibă prioritate.

„Mi se pare firesc să fie emoții mai puține explicate. Există un regulament în baza căruia se desfășoară Eurovision Song Contest în Moldova. La orice etapă a concursului, TRM, care e organizatorul, poate lua decizii referitoare la modul în care va fi desemnat reprezentantul țării.

Respectiv, noi am avut pe de o parte câștigătoarea publicului – Valeria Pasha, de cealaltă parte, avem piesa câștigătoare, a Nataliei, care a luat 12 puncte pe linie din partea juriului. Avem egalitate.

În astfel de situații, TRM, în urma unui proces-verbal care se realizează în momentul în care se depistează o primă eventuală disonanță de opinii, se emite și se semnează un proces-verbal din partea comitetului organizatoric, în care TRM își rezervă dreptul de alege modalitatea de desemnare, s-a luat decizia că se va merge pe mâna punctajului juriului, și nu al publicului”, a declarat Daniela Crudu.

Valeria Pasha poate contesta rezultatul, dar nu se știe cine va decide

Dar Valeria Pasha, plasată pe locul al doile, a arătat că în regulament este stipulat ca notele juriului să aibă prioritate. „Atunci când punctajul e același, de ce acest demers se hotărăște în acest moment? Nicăieri nu este stipulat că se face acest proces-verbal. Mi se pare că se schimbă regulile jocului în mijlocul jocului”, a spus Valeria Pasha.

Iar managerul interpretei a reamintit o situație de egalitate din 2017, când Sunstroke Project și Ethno Republic cu Surorile Osoianu au acumulat același număr de puncte, dar în regulament se menționa clar că votul juriului contează mai mult decât cel al publicului.

„Cum așa s-a primit că noi încurajăm oamenii să voteze, după care noi nici nu știm ce să le spunem de ce nu este auzită vocea lor. Asta defavorizează oamenii să privească la anul Eurovision. Dacă se hotăraște după juriu, de ce nu s-a făcut selecție internă?”, a mai spus managerul Valeriei Pasha.

„Mi se pare interesantă situația când avem egalitate. E normal că fiecare participant care a luat 12 puncte fie din partea juriului, fie din partea publicului, își are dreptul să se simtă învingător. Am notat exact așa cum am simțit. Mi-am pus pe categorii: voce, costume și la un moment dat am înțeles că m-am încâlcit foarte mult și m-am gândit ce îmi transmite acest artist”, a declarat, la rândul ei, Aliona Moon, membră al juriului.

Iar directorului de dezvoltare al Teleradio-Moldova, Andrei Zapșa, a declarat că Valeria Pasha poate contesta rezultatul finalei în termen de 24 de ore, iar compania va răspunde la contestație 72 de ore. Dar nu a precizat și cine va examina plângerea, potrivit TV8.