Sport Scandal după Rapid - Dinamo, 1-1. Întrebările care l-au enervat pe Neil Lennon







Neil Lennon a făcut scandal și s-a certat cu un reporter la finalul derby-ului Rapid – Dinamo 1-1. Antrenorul britanic a fost enervat de întrebările puse de acesta,chiar dacă echipa sa e singura din SuperLiga fără victorie în primele șase etape.

Neil Lennon, scos din minți de un repoter

După șase etape, Rapid e pe locul 11, cu doar cinci puncte. La finalul derby-ului cu Dinamo, Lennon s-a luat la ceartă cu Marian Codirlă, unul dintre reporterii de la flash-interviu. Britanicul nu a putut înțelege întrebările puse de reporter și a oferit câteva răspunsuri răutăcioase. Acesta a spus că jucătorii săi și-au dat silința.

Întrebările care l-au enervat la culme

„(n.r. Nu este ruşinos sa fiţi singura echipă fără victorie?) Dacă vă uitaţi la meciuri… cuvintele sunt dure. Trebuia să facem 2-0 şi să omorâm jocul. Noi primim goluri numai cu VAR. Aşa s-a întâmplat şi etapa trecută. Nu e ca şi cum nu ne-am creat ocazii. Am început meciul cu 3 tineri şi am încheiat cu 4.De ce mă întrebaţi asta, unde lucraţi (n.r. dacă a pregătit meciul cu alţi fundaşi centrali)? Nu înţeleg contextul acestor întrebări. Am pregătit cu Rrahmani, dar aceste lucruri se întâmplă. Nu înţeleg întrebările!

Aţi urmărit meciurile, spuneţi-mi de ce nu merge treaba?! Din nou nu am fructificat ocazii importante. Nu am înscrise din situaţii clare. Mai avem nevoie de jucători, sunt mulţi tineri acum cu care suntem obligaţi”, i-a pus Lennon lui Marian Codirlă.

Neil Lennon nu vrea să audă de demisie

Supoterii vor ca Lennon să își dea demisia, dar acesta nici nu vrea să audă de așa ceva. Britanicul a spus că este dezamăgit şi frustrat că echipa lui a pierdut, dar că nu va pleca nicăieri. El consideră că jucătorii săi au avut ghinion.

„(n.r. Ştiţi ce înseamnă demisia?) Ce înseamnă? Să îmi dau demisia? Am auzit că îmi cer demisia, dar nu se va întâmpla. Înţeleg că este nemulţumire. Sunt dezamăgit şi frustrat că nu am câştigat. Avem ghinion!”, a declarat Neil Lennon, după Rapid – Dinamo 1-1, potrivit Fanatik.