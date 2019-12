Totul a început în momentul în care o protagonistă de la emisiunea „Insula iubirii, de la Antena 1 a intrat în restaurant şi a vrut să o dea afară pe cântăreaţa de muzică populară Silvana Rîciu împreună cu alţi artişti care tocmai filmau acolo.

Zilele trecute, Silvana Rîciu, soțul ei, Nicușor Ionita și alți artiști ce filmau pentru o emisiune ce se difuzează la Favorit TV, aproape că erau luați pe sus și scoși din local.

Hannelore , fostă vedetă Antena 1 ar fi intrat peste artiști, în timpul filmărilor, și a început să facă scandal.

„In timpul filmărilor, o femeie, Hannelore, cea care a fost la „Insula Iubirii”, a venit cu scandal la artiști, spunându-le să încheie mai repede filmările, pentru că ea trebuie să intre în sală cu elevii, la cursuri de dans. Probabil aveau oră de dans, era cu elevii. A ieșit un circ mare, o oră a fost scandal, ceartă, multe cuvinte grele aruncate, ca la ușă cortului”, susțin surse din lumea muzicii populare.

Cântăreața de muzică populară Silvana Rîciu a spus după scandal că soțul ei a încercat să aplaneze situația.

„Am filmat pentru emisiunea noastră „Cântecul favorit” ce se difuzează la Favorit Tv la un restaurant de lux din Timișoara, două ediții speciale pentru sărbătorile de iarnă. Filmam acolo cu artiștii noștri de pe la ora 14.00. Când mai aveam o oră de filmat, a venit ea, Hannelore, cu grupul de copii pe care îl coordonează spunând că are programate acolo repetiții. A vorbit foaaaaarte urât, vulgar și nedemn pentru o femeie. Eu i-am spus pe un ton foarte frumos că nu ne putem da artiștii afară și nici nu putem să îi mai facem să aștepte nu știu câte ore pentru că ne respectăm oamenii cu care colaborăm. Dar nu a înțeles de vorbă bună și o oră, cât au mai durat filmările noastre, s-a tot certat cu soțul meu, având schimburi de replici foarte acide. Soțul meu i-a spus că nu așa se comportă o doamnă și că are un vocabular infect, de mahala. Adevărul este că eu nu am mai văzut o altă femeie care să vorbească în asemenea hal.

Nu știu cu ce fel de oameni este ea obisbuită, dar noi, lucrând cu artiști, suntem obișnuiți să vorbim frumos, respectuos cu oamenii. Nu suntem obișnuiți cu cei care fac circ. Lucrăm în alt mediu”, a declarat Silvana Rîciu.

Hannelore Ulrich nu a putut fi contactată pentru a oferi o replică în acest caz, potrivit ciao.ro

