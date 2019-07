Iată schimbul de replici:

„Dan Vîlceanu: O fată a stat acolo trei luni de zile și n-ați fost în stare s-o găsiți. Dvs. veniți să ne dați nouă lecții?

Florin Vîlnei: Dvs. n-ați fost în stare să dați o lege să ne permită…

Dan Vîlceanu: Opriți-vă! Dacă ați venit să vă plângeți de milă la televizor, greșiți grav. Sunt revoltat, dom`ne! Mă uit la voi, la polițiștii ăștia din țara asta, de trei zile, care veniți să ne spuneți lucruri aberante. O fată a sunat la 112 și v-a spus unde e.

Florin Vîlnei: Habar n-aveți despre ce vorbiți! Am avut un pachet de legi privind întărirea autorității polițistului, care a fost contestat la CCR, de către dl președinte și de dvs.!

Dan Vîlceanu: Ce contestat la curte, dom`le? De trei luni de zile a stat o fată acolo! De trei luni!

Florin Vîlnei: De un an și jumătate, pachetul de legi care-i dădea dreptul polițistului să intre în astfel de cazuri, fără mandat de percheziție, a fost contestat de către oamenii ăștia de la PNL și vin acum să arunce vina pe noi.

Dan Vîlceanu: Oprește-te că bați câmpii!

Florin Vîlnei: A doua zi dimineața, tot ce înseamnă conducerea Poliției Române și conducerea MAI a stat la masă cu domnii procurori și au confirmat că ei n-au permis polițiștilor să intervină. Sunați-l pe Georgian Drăgan, a rămas stupefiat.

Dan Vîlceanu: La 112, vorbeau cu polițiști! Nu-ți mai plânge de milă aici!

Florin Vîlnei: N-am venit să plâng pe nimeni, am venit să spun adevărul! Adevărul trebuie spus așa: un an și jumătate am avut un pachet de legi privind întărirea autorității polițistului, care-i dădea dreptul să intre fără mandat în astfel de cazuri și domnii aceștia care urlă la mine în platoul ăsta au contestat-o la Curte! Ar trebui să dea lumea cu pietre după dvs. Nu vă e rușine?

Dan Vîlceanu: Dumneata, în fața poporului, trebuie să taci!

Florin Vîlnei: Ce reprezentativitate ai dumneata să vorbești în fața unor oameni care zi lumină muncesc în slujba noastră?

Dan Vîlceanu: Așa?

Florin Vîlnei: Da, așa!

Dan Vîlceanu: Un copil a stat trei luni de zile acolo violat și n-ați fost în stare să-l găsiți. (…) Dar voi munciți! Ați găsit vinovatul, Parlamentul.

Florin Vîlnei: În 2010, indivizii ăștia ne-au dat afară 25.000 de oameni, ne-au tăiat salariile, pensiile, ne-au subfinanțat. Avem mașini de 30 de ani și avem mașini cu 400.000 de km.

Dan Vîlceanu: Dumneata și ăia ca dumneata nu merită nicio pensie!

Florin Vîlnei: Dvs. meritați pensii speciale că sunteți în Parlament? Păi nu vă e rușine?”

