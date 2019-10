Discuţiile s-au încins după ce Tonel Pop a anunțat că „detectivii săi” o caută pe Luiza Melencu în Italia, în timp ce Abraham l-a contrat şi a spus că acest lucru se poate întâmpla doar cu înștiințarea autorităților.

Ulterior, Tonel Pop l-a acuzat pe Abraham că spune minciuni la televiziuni, anume că el i-ar fi sugerat familiei Luizei să refuze recoltarea probelor biologice, lucru negat de Abraham

Redăm dialogul dintre cei doi:

Tonel Pop: Am auzit că generați o minciună pe mai multe posturi, că eu aș fi învățat familia Luizei să nu i se recolteze probe biologice

Pavel Abraham: Vorbiți prostii, treceți la alte lucruri că eu nu am spus niciodată așa ceva. Domnule Tonel Pop, pe toți îi vedeți dușmani. Nu am afirmat acest lucru. Spuneți-mi unde am afirmat eu așa ceva

Tonel Pop: Mi s-a înroșit telefonul, mi-a spus lumea că ‘uite, milițianul ăsta bate câmpii’

Pavel Abraham: Sigur, sunt criminal de război

Tonel Pop: Vă văd și acum, vă deranjează foarte mult că fetele sunt căutate, ceea ce mi se pare o aberație

Pavel Abraham: Nu-i adevărat! Să fie căutate, dar în liniște, nu cu spectacol

