Despre ce este vorba?

„Vă amintiți când vă spuneam că suntem martorii nașterii unei noi «religii» închinătoare la o nesfântă treime: Statul, Știința (Medicina) și «sfântul» Covid? Aveți dovada că nu m-am înșelat!” – este unul dintre mesajele care-ți provoacă fiori pe șira spinării.

“Priviți aici! – sună altul. Campania outdoor care rulează acum în București și Iași. Imagini care îmbină semne sacre și hibrizi zei-medic, cu aureolă. Fără vreun slogan. Pur și simplu, doar imagini”.

Străzile, la control!

Privite atent, aceste figuri coborâte din panteonurile tuturor popoarelor atrag atenția prin două trăsături comune: toate, dar absolut toate, sunt dotate cu măști de protecție și/sau obiecte de uz medical (stetoscop, ochelari, halat etc.). Așadar, sunt ancorate în realitatea imediată, invadată și problematizată de Covid-19.

Deși oamenii menționează în mediile online că astfel de holograme au fost sesizate în București – zona Delfinului și Kogălniceanu – și Iași, verificările sumare, întreprinse în aceste condiții vitrege de pandemie, nu confirmă informațiile din spațiul virtual.

„Campanie” sau „ritual”?

Înainte de a merge mai departe, să încercăm să răspundem la câteva nedumeriri: Cine, cum și de ce a pus pe picioare această campanie, fie ea și online? Cu ce bani și în ce scop?

Utilizatorii rețelelor Facebook și WhatsApp au și alte nedumeriri, toate legate de ambiguitatea imaginilor colportate cu rapiditate în online: „E o campanie demarată de municipalități? E o campanie de «conștientizare», dar ce să conștientizăm? E o campanie de modelare? E un ritual?”

Avalanșa aceasta de întrebări îndreptățite ne-a și determinat să le consemnăm. Lumea trebuie să primească și un răspuns, nu? Reacțiile inițiale, de stupoare, sunt acoperite tot mai mult de unele de indignare: „În plină pandemie, ce minți pot aproba așa ceva? Cineva a dat un brief către o agenție. Au fost designeri care a făcut execuția. S-au achiziționat spații de expunere pentru o perioadă de timp. S-au dat bani. Dar, înainte de toate, s-a conceput mesajul”.

„Blasfemie”?

Indignarea capătă ușor-ușor, în mențiunile internauților, accente revoltător-comice: „Primele două poze sunt din București, pare-se că din zonele Delfinului și Cișmigiu. Făptura hibrid, zeu-medic, binecuvântează cu mâna dreaptă asemenea lui Hristos Pantokrator, mesaj care nu poate să treacă decât ca blasfemiator pentru practicanții ortodocși și ca bizar/straniu pentru oamenii raționali, mai mult sau mai puțin sensibili față de iconografia sacră. Imagine expusă public în timpul sau imediat după încheierea Săptămânii Luminate”.

Mai mult: „A treia poză – Iași, Podul de Piatră. Făptură hibrid, zeitate feminină, un soi de soră medicală. Shiva și Parvati sunt reprezentați, în imageria hindu, cu patru mâini. A patra (fotografie – n.r.), probabil inspirată din imageria niponă, specia kami, shintoism. Iași, Gara Mare”.

„Panaramă de campanie”

Cu alte cuvinte, oamenii chiar au studiat atent panourile plimbate în online. Altfel nu se explică iritarea tot mai acută: „Oamenii care-au făcut asta, adică ăia care au livrat creative brief-ul către design, mă-ndoiesc că s-au jucat și că cineva le-a dat acces la panouri, tot așa, ghiduș. Întrebare simplă – ce e cu panarama asta de campanie? Nu de alta, dar mai zilele trecute mă gândeam că, în cheie simbolică, în eventualitatea împlinirii scenariului «Toți românii trebuie să poarte măști după 15 mai», parcă s-ar pune României… BOTNIȚE”.

Interesant, de ce să nu recunoaștem?

Mergând pe firul poveștii, servite tot via WhatsApp de redactorul-șef, ce să vezi?

Niscaiva explicații probabile de la utilizatorul C. D. Iată-le, sub forma mesajului de mai jos!

Se descâlcesc firele

„Uneori miracolele vin de la oameni. Acest serial de la Wanda Hutira face parte dintr-un nou proiect realizat de M. C. România (n.r. – am evitat publicarea numelui firmei). Vrem să transformăm orașele în locuri care dau putere celor care au cea mai mare nevoie de ea în aceste zile, doctorilor. Merg pe străzi în drum spre cea mai grea treabă acum. Așa că am luat-o ca pe o datorie a noastră, a unei comunități creative, să transmitem mesajul nostru de mulțumire medicilor. Fiecare artist cu o interpretare unică. Imaginile vor apărea în aer liber în toată țara. Vor veni și altele în curând! #susținere doctorilor”.

Fiecare cu gustul lui, știți cum se spune!

Dar să vedem cine este și Wanda Hutira! Uite că-i facem si reclamă cu acest prilej!

Vom reveni cu amănunte

Pe pagina ei de Facebook scrie clar că lucrează pentru firma al cărei nume l-am prescurtat, iar profilul persoanei pare a fi unul desprins din lumea Artei. Wanda a distribuit, în data de 14 aprilie, mesajul prezentat mai sus, primind chiar felicitrări de la prietenii virtuali. Să fie Wanda creatoarea acestei campanii controversate?

Vom afla. Până atunci, dincolo de mențiunea că ea și-a atins scopul, incitând oamenii, vă las acest material informativ aici. Vom reveni cu amănunte în funcție de răspunsurile la mirările deja formulate.

Reacția Patriarhiei

”Cred că este vorba despre o ridicolă campanie de promovare a unei viziuni distopice asupra situației provocate de pandemie. O încercare penibilă situată sub semnul gros al prostului gust hrănit bulimic de incultură și de o ideologie hidoasă care nu știe decât să caricaturizeze creștinismul. Cum altfel să explici deificarea iconică a unor personaje care trimit la imaginea medicului sublimat grotesc într-un „sfânt” cu aer hristic? Nu este vorba, deci, doar despre un demers blasfemiator (care ar trebui în mod deschis asumat și revendicat, inclusiv în registrul finanțării și aprobării), ci și de o ofensă adusă categoriei profesionale atât de onorabile a medicilor, care, ca noi toți, nu se cred cu certitudine sfinți sau mântuitori improvizați și nu pretind un obscen cult public.”, a declarat Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, pentru napocanews.ro

Recția Primăriei București

Referitor la campania promovată de Agenția McCann la nivel național, de susținere a eforturilor medicilor prin mesaje și imagini realizate de artiști sub diverse forme, Primăria Capitalei informează:

Panourile de pe domeniul public din București, pe care se desfășoară această campanie, sunt puse la dispoziția agenției inițiatoare în mod gratuit de către mai multe companii de publicitate, iar pentru mesajul sau imaginile expuse nu a fost nevoie, conform legii, de acordul/avizul autorității publice.

Cu toate acestea, având în vedere că atât BOR cât și foarte mulți bucureșteni consideră că aceste imagini sunt jignitoare, Primăria Capitalei va transmite firmelor de publicitate solicitarea de eliminare a acestor reprezentări de pe panourile stradale, care pot fi înlocuite cu imagini care să aducă un omagiu medicilor-eroi fără să lezeze credința trecătorilor.