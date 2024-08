Social Satele din Republica Moldova, tot mai pustii







Republica Moldova se confruntă, la fel ca toată Europa, cu fenomenul depopulării satelor. Sute de locuințe au lacătul pus pe ușă, după ce proprietarii le-au lăsat și au plecat în căutarea unui trai mai bun.

Se pleacă masiv din Republica Moldova

Tabloul este același și în satul Bondareuca, din comuna Zgărdești, raionul Telenești, pe străzile căruia bate vântul. Bătrânii văd cum, în decurs de zece ani, lumea a pleacat, iar localitatea, cândva înfloritoare și plină de viață, este lăsată în paragină de autorități.

„Păi, iată, sunt nouă case făcute. Șase-s părăsite și în trei stau oameni. Pe vale locuim, doi mai in vârstă și noi o pereche mai tânără, două bătrâne trăiesc iaca de la vale. Două văduve, fără bărbați”, spune Ileana, o localnică a satului Bondareuca.

Pe vremuri, satul avea 60 de gospodării. Cu timpul, casele au fost dărâmate, iar terenurile rămase pustii – vândute.

„Aici nu locuiește nimeni. Bărbatul a murit și așa rămâne. Poate să vină câte un copil, dar poate să nu vină, nu știu”, zice femeia referindu-se la o casă în care mama și-a luat copiii și a plecat peste hotare, după ce soțul i-a murit.

Nimeni nu mai vrea să rămână la țară

Una dintre casele puse în vânzare tocmai și-a găsit stăpâni, dar nu se știe pentru cât timp.

Și casele noi din satele Republicii Moldova ajung repede să fie părăsite, spune Corina Calmatui, reporter la Canal 5. „Această casă a fost construită anul trecut. Familia și-a făcut planuri mari de viitor. Tinerii soți au visat ca cei doi copii ai lor să alerge prin iarbă și să crească la țară, la natură, la aer curat. Dar, visele s-au năruit. Cuplul și-a luat micuții și a plecat în căutarea unei vieți mai bune și a unui trai mai ușor, departe de casă”.

„Aici tot o pereche a trăit, tot au copii, tot sunt mari și tot sunt duși peste hotare”, spune Ileana.

Mătușa Ecaterina, de 73 de ani, este unul dintre cei patru săteni rămași în Bondareuca. Ea are două fiice, una a încercat să trăiască alături de ea, dar a plecat, la fel ca ceilalți localnici, să locuiască la oraș.

„A vrut să locuiască aici. Dacă a agonisit oliacă de bani, o zis că se duc la Chișinău”, povestește mătușa Ecaterina. Agoniseala fetei s-a făcut lucrând în gospodăriile și fiind bonă pentru copiii lăsați acasă.

„A trăit aici o femeie care s-a dus în Italia. Eu am rămas să am grijă de vacă, avea oițe, a lăsat copii, patru copii, cel mai mic avea un an și șapte luni. Și fata cea mai mică a avut grijă până i-a luat mama lor”, spune femeia.

Sate depopulate și lăsate în paragină, în Republica Moldova

În sat nu există magazin, poștă, școală sau grădiniță. Trei kilometri până în satul vecin, tebuie să facă cei care au rămas aici pentru a-și procura alimente și medicamente. Mulți dintre localnici sunt trecuți de 70 ani și fac tot acest drum pe jos, mijloacele de transport neexistând.

„Duminică m-am dus pe jos că mi s-a părut că este răcoare. Zic că mă duc oliacă la biserică, bătrână, bătrână, măcar câteodată când pot. Înapoi îmi părea că nu o să ajung. Deja mi se punea pe inimă și nu puteam ajunge. Da chiar au uitat, chiar au uitat, nici un ajutor nimic. Nu am gândit că o să ajung la anii aceștia să fiu singură. Știu din ce familie numeroasă am fost, opt copii și gemea ograda de cuvinte, de strigăt, de cântec, de toate celea”, povestește mătușa Ecaterina.