Sat de daci descoperit de arheologi în Cehia. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 4 decembrie s-au născut Francisco Franco, Vasili Kandinsky, Deanna Durbin, Horst Buchholz, Nicolae Cartojan, Octav Desilla.

Sinaxar, în calendar, Sf. Mare Muceniţă Varvara.

Tradiţional, în „kalendar”, Bubatul, Zilele Bubatului, Sărbătoarea bubelor, Sărbătoarea Vărsatului, Barboasele, Varvara, Barbura, Savele.

Timp de trei zile se ţine festivalul vărsatului de vânt, boală de temut în colectivităţile ţărăneşti de demult. În special copiii sunt ţinta unor practici strămoşeşti. De exemplu mamele „îmbărburează” copiii, ungându-i pe faţă cu miere, acum și cu apă cu zahăr – ca cei mici să facă o formă uşoară de vărsat, „boala să fie dulce”. Se pare că obiceiul vine de la ciuma cea mare, din secolul XIV. Unii autori consideră însă că mai de dimpuriu, din neoliticul superior, fiind şi un obicei dacic.

Femeile împart miere.

Imediat după Anul Nou dacic, tarabostes conduceau mici cete de războinici către cele patru zări. Prietenilor, aliaţilor, le duceau oale decorate cu spirala dacică, pline cu înmiresmata miere de Carpaţi. Duşmanilor le aruncau peste palisade, din fuga cailor, câteva mănunchiuri de săgeţi, care gest însemna: „o să aveţi nevoie de ele, dacă ne hotărâm să venim după voi!”

Dacă, în loc de săgeţi, aruncau mănunchiuri de crenguţe, însemna că dacii sunt gata să cadă la o învoilă, chiar o alianţă, în anul ce începea.

De atunci, din antichitate s-a păstrat uzanţa uniformă, folosite de multe popoare, populaţii europene, tracii în primul rând, uzanţă diplomatică, astăzi mondială, de a oferi o petrecere, sau o vânătoare ambasadorilor, imediat după Anul Nou, gest care confirmă continuarea unei politici obişnuite, normale și în anul respectiv.

În această zi se pun în apă crengi de măr, vişin, prun etc. unde se lasă până de Florii. Dacă rămurelele înfloresc e semn de an mănos, cu recoltă bună. (Pamfile).

Sf. Varvara este protectoarea minerilor. „Sf. Varvara îi plac petrecerile, glumele şi cântecul” (Ghinoiu). Nimeni nu intră în mină, minerii chefuiesc, pentru că se spune că Sf. Varvara inspectează mina şi pune semne unde este pericol. (Speranţia)

O versiune creştinată a Marii Zeiţe Demeter, întotdeauna legată de fata ei, Persephona, din mitologia greco-romană, vechea credinţă europeană. Se pare că adoptată de daci sub numele de Semele, zeiţa frigiană, unii spun cabiră, a pământului. În aceste zile era pomenit şi marele Zamolxe sub ipostaza de stăpân al pământului şi al subsolului, al peşerilor şi, prin extensie, al minelor.

Demeter stăpânea asupra solului, a recoltei, şi prin fiica ei Persephona şi subsolul, peşterile, minele, râurile subterane. Nimic nu se întâmpla în mină fără voia ei. Minerii o adorau şi îi aduc jertfe. Astăzi, pentru Sf. Varvara…

Demeter şi Persephone, sunt la baza Misterelor Eleusis, iar tainele minerilor sunt mai multe decât lasă ei să se vadă.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi mulţi îmi reproşaţi de ce mă mulţumesc numai să scriu şi nu fac politică, nu aplic patriotismul. Fiecare ar trebui să ştie cine este. Eu sunt un călător de viţă veche, un inginer negustor cu pasiunea astrologiei, unul care a văzut și a auzit multe. Foarte multe. Scopul meu este CUNOȘTEREA, nu strângerea de averi, prin politică și comerț.

Dar, patriotismul meu nu este unul utopic, poetic, literar şi sublim de abstract. Este concluzia unor procese tehnice, economice şi negustoreşti. Suntem o colonie şi o ducem rău, pentru că suntem exploataţi de străini! Punct.

Este mai bine să fii exploatat de băştinaşi, de ab-origeni, ca să dau şi tragediei o notă comică? După calculele mele, am avea un nivel de trai cu 15-25% mai ridicat. E mult şi complicat de demonstrat, credeţi-mă pe cuvânt, ştiu ce spun! În primul rând pentru că banii s-ar învârti în România, nu ar pleca în țări străine.

Să nu credeţi că nu am încercat. M-am bătut bine, era să câștigăm, la un moment dat, dar vorba Regelui, Dumnezeu să-l odihnească: „nu te poţi bate cu o floretă elegantă contra unei armate de topoare”. Mai precis de „cozi de topor”! La noi trădarea are rădăcini adânci. Şi Decebal a fost trădat și Mihai Viteazul… şi aşa a căzut libertatea… Suntem ocupaţi (pentru a câta oară) am pierdut mai multe bătălii, dar nu am pierdut războiul!

Şi m-am retras, cum au mai făcut mulţi înaintea mea, în munţi, aici în Prahova submontană, lângă Castrul Roman ”Fulmen” şi lângă tainica Rumi Dava ca să mă împărtăşesc din energia străbună şi să pregătesc o nouă armată.

Voi sunteţi armata mea, vă învăţ cum să gândiţi româneşte, să nu vă sălbăticiţi, să ştiţi că sunteţi nobili Lupi, unii chiar Lupi de Foc şi aveţi o datorie şi un jurământ faţă de pământul ăsta care ne hrăneşte şi ne îmbracă.

Să nu spuneţi că tot ce este pe voi este Made in China iar maşina este BMW… ei, glumeam, globalizarea ar fi trebuit să ne aducă bunăstarea, nu să ne distrugă. Dar, trădătorii, cozile de topor…

Vorbeam, mai de mult, cu unul dintre preşedinţii României. Îi propuneam afaceri bune pentru România, strategii economice care ar fi adus multora bunăstarea. Preşedintele era sincer, bucuros şi îşi freca mâinile, la propriu. Dorea din toată inima să aducă bunăstarea, bani mulți în România.

După o lună de zile îmi spune să uit, cu o figură lungă, pentru că nu-l lasă „sistemul”. Ei, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, dacă vreodată mă întâlnesc cu Sistem Gheorghe, sau cu Sistem Ion, nu ştiu exact cum îl cheamă, să ştiţi că-i sparg fața, pentru că nu degeaba am făcut ani buni aikido cu legendarul Dan Ionescu. Aşa suntem noi, românii, nu suntem răi, sau agresivi, doar ne răzbunăm… Câteodată!

Aş vrea să ştiu gândurile voastre despre „sistem” dar numai la [email protected].

Acum vă rog să mă scuzați trebuie să intru cu un arheolog din Cehia. Mi l-a recomandat un fost coleg cehoslovac, așa se numea pe atunci, consul în Algeria, căruia i-am făcut un mic serviciu, dar el nu a uitat. Arheologul a descoperit, lângă Ostrava, aproape de Vistula… ce credeți? Un sat de daci! Datarea și identificarea sunt formale, până la comunicarea academică mai este o muncă uriașă.

Se știa că dacii au locuit până dincolo de Cașovia, acum în Slovacia, dar Ostrava este la mai mult de o sută de kilometri mai la vest. Se confirmă teza marelui istoric român C.Daicoviciu, care spunea în ”Istoria României” ediția Academiei, că ”dacii și celții au avut legături strânse, iar teritoriile lor nu se delimitau strict.” Își stăpâneau bine pământul, dacii, și se aliau cu cei la fel ca ei.

Ştiţi de ce îmi place „Gone with the Wind„? Sigur, este o capodoperă, o poveste sublimă de dragoste, dar dragostea care contează şi rămâne este cea pentru pământ, pentru proprietate. Tara este personajul principal!

Acestea fiind spuse, mă duc să vorbesc cu stelele, puțin timp, este, mai precis sunt minus 7 grade afară, apoi o să văd un film pe care nu l-am văzut, l-am scăpat, cu Jean Gabin, ”Le Tueur” un film polițist din anul 1972. Cu certitudinea și speranța că mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀ HOROSCOP 4 decembrie 2019

BERBEC O felicitare de Moş Nicolae de la un amic de departe te poate bucura foarte mult, mai ales ca vei primi şi o propunere. Din nou faci planuri de călătorie, din nou visezi la tărâmuri exotice! Este o zi în care trecutul este important şi poţi să te simţi bine depănând amintiri şi schimbând informaţii şi impresii. Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice si malefice se succed rapid, în funcţie de aspectele Lunii. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”. Sunt unele probleme in familie – dar o atitudine fermă, dar şi uşor comica, poate rezolva situaţia.

TAUR Ai o mulţime de lucruri de făcut, dar eşti în formă bună şi primeşti şi ajutorul pe care îl ceri. Ar trebui să faci încă de astăzi cumpărăturile darurilor, ajutându-l pe Moş Nicolae! Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Astrele ghideză acţiunile tale în sensul cel bun. Norocul este de partea ta, mediul social îţi este binevoitor, iniţiativele pe care le iei sunt pozitive. Optimismul şi entuziasmul îţi dau aripi ca să avansezi pe calea ta, pe drumul tău ales. Totuşi, fii foarte atent la anturaj, la cei care profitând de faptul că te afli „pe caii cei mari” cum spune francezul, adică eşti într-o formă bună, vor să-ţi smulgă o promisiune, un angajament.

GEMENI Poziţiile planetelor prezic un plan sentimental foarte încărcat, cu situaţii noi care vor ridica probleme greu de rezolvat. Mici reproşuri din partea anturajului din cauza neatenţiei tale. Evită sau amînă orice întîlnire sau decizie importantă şi petrece ziua într-un cadru plăcut şi confortabil. La serviciu, sau unde activezi, ai o opinie corectă despre un coleg. Care coleg, la rândul său îţi va fi de mare ajutor în viitorul apropiat. Astăzi, totuşi, radiezi optimism şi energie şi îi influenţezi favorabil pe cei din jur, îi motivezi. Adaugă şi o vorbă bună, o laudă. Se deschide o posibilitate, o oportunitate, care pote deveni profitabilă numai cu condiţia să poţi duce lucrurile la bun sfârşit, să poţi să faci un efort suplimentar.

RAC Astăzi trebuie să-ţi regăseşti echilibrul interior de care ai atâta nevoie. Nu te lasa impresionat de vremurile nesigure şi presa negativă, concentrează-te şi rezolvă-ţi problemele tale! Cu o Lună în primul pătrar, în creştere lentă nu te baza foarte mult pe intuiţie, totuşi ideile îţi vin foarte repede – găseşti soluţii şi legături la toate situaţiile prezentate astăzi. Totuşi, astăzi ai dificultăţi să te adaptezi la ambianţă, la ritmul impus. Trebuie să te menajezi, nu face eforturi mari astăzi, oboseala ta a devenit cronică. De asemenea nu trebuie să te laşi distras şi influenţat de veştile care circulă la serviciu. De obicei tensiunile produc alte tensiuni şi lipsă de productivitate. Şi tu nu vrei asta! Pe seară, poate un masaj, poate un bazin, poate la sală, pot să-ţi reducă din suma tensiunilor provocate de griji.

LEU Zi de austeritate, încearcă să nu scoaţi niciun ban din buzunar. Limitează-te la activităţile obişnuite. Dar, pregăteşte-te, vine ziua când trebuie să-l ajuţi pe Moş Nicolae la cadouri! De ceva timp încerci să faci faţă unei enervari fără motiv. Stelele te avantajeaza astazi in relatiile cu semnele de pamant si foc. Este bine sa ocolesti nativii nascuti sub semne de aer si apa. Cu toate ca iti place sa faci pe şeful, astazi configuratia astrologica iti indica s-o lasi ceva mai moale, asa, pentru deliciile democraţiei. În scenariul pe care-l construieşti astăzi lipsesc amănunte, dar fiind vorba de sănătate nu trebuie sa uiţi niciun detaliu.

FECIOARA Ca să-ţi impui punctul de vedere personal astăzi trebuie sa vorbeşti cu convingere şi patima, astfel lipsa de argumente logice, de dovezi, nu se observă. Seara, cumpărături de Moş Nicolae! Ai o perioadă care te avantajează, mai ales în relatiile sentimentale. Charisma, magnetismul personal, îţi este în creştere, lucru de care poti să profiţi, mai ales dacă eşti implicat în showbiz, politică sau afaceri. E o zi bună, iţi şoptesc stelele. E încă potrivit, nu este foarte frig, aerul este tare şi rece, dar tocmai de aceea e plăcut. Relaxează-te, zâmbeşte! Daca eşti la birou gândeşte-te la vacanţa de Crăciun şi cu siguranţă vei zâmbi!

BALANŢA Dispunerea ordonata a zodiacului de astazi te ajuta să faci mai multă ordine şi să aduci logica carteziană în propriile gânduri. De ceva timp încerci să faci faţă unei enervari fără motiv. Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi! Eşti obosit şi nu prea ai chef de discutii. Mai bine fă-ţi ordine prin lucruri. Poate o sa gaseşti ceva ce iţi va da o idee bună! Încercă să combini în mod eficient experienţa cu originalitatea. Şi un curcubeu care stă jumătate de oră pe cer nu mai este privit de nimeni

SCORPION Ai idei şi ceea ce este mai important, ai idei bune! Şi nu se refră numai la cadourile de Moş Nicolae, ci la sfera profesională şi la interesele tale, viaţa ta, de celibatar, sau în cuplu! Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru rezolvarea afacerilor de familie. Singurul aspect negativ se referă la profesiune sau meserie – atenţie la bârfe şi intrigi! Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unor aspecte complexe şi dificil de interpretat. Influenţe astrale puternice te favorizează in ceea ce priveste ordinea si legalitatea. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte.

SĂGETĂTOR Este cazul unei decizii de stabilizare, ajustează ritmul cotidian. Calitaţile zodiei, în care spontenaitatea şi umorul sunt de mentionat, te ajuta astăzi să ai succes în domeniul sentimental! Ai un program aglomerat, cu mult de lucru şi cu multa agitatie, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fara sa spui mare lucru si sa nu iei decizii importante. Ceea ce nu poţi rezolva, amână, că nu este nicio ruşine, amână, dar cu termen fix! In a doua parte a zilei limitează-te la un program plăcut şi patriarhal. Odihneşte-te şi lasă grijile deoparte. Nu te lăsa enervat de incidente minore!

CAPRICORN O perioadă, cam incertă, dar pe total favorabilă. Cu toate că eşti o fire prudentă, astăzi, pe lângă prudenţă, trebuie să adaugi dinamică şi puţin curaj. Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Implică-te în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte orice altceva. Mulţumirile celor dragi sunt o recompensă consistentă. Abordarea sistematica a situatiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele nu te avantajează. Cu anturajul apropiat zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera în replici.

VĂRSĂTOR Cine crede ca are mereu timp, se înşeală mereu. Timpul parcă zboară! Poţi să regreţi mai târziu daca nu te hotărăşti astăzi să alegi mai repede. Stelele îţi sunt favorabile, nu ezita! Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor şi zvonurilor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de glorie cu orice pret. Inteleptul spune ca a pierdut ziua in care nu a invatat ceva, asa ca daca continui sa faci pe cel care le stie pe toate nici nu vei sti pe ce lume esti si ii vei incurca si pe cei din jur. Toata lume ştie că esti bun de gura, dar că eşti dezordonat – încearcă măcar astăzi sa fii mai reţinut şi mai ordonat.

PEŞTI Traversezi o perioadă de decizii şi dubii! Nu intra în panică, fă astăzi cumpărăturile pentru Moş Nicolae şi lasă deciziile importante care depind de tine, pentru o zi mai favorabilă! Consumă mancare naturală, nechimizata şi nemodificată genetic. Reducere substantial portia de alcool, tigari si cafea. Acesta tactica te ajuta sa suporti mai bine schimbarea anotimpului înspre foarte frig si stresul de sfârșit de an. Pentru a doua parte a zilei iti propun un program de tip SMS, adică somn-mâncare-somn. Oboseala acumulată şi vremea capricioasă te trag la somn. Profită!

