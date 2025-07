Șase persoane au murit în Ucraina, inclusiv un copil, în urma unui atac rusesc nocturn

Rusia a lansat, în noaptea de miercuri spre joi, un atac combinat cu rachete și drone asupra Kievului, ucigând cel puțin șase persoane, printre care și un copil, și rănind alte zeci de persoane, au declarat joi oficialii locali.

Un băiat de 6 ani se numără printre cei uciși, a declarat șefului administrației militare a orașului, Tymur Tkachenko, care a precizat că atacul din timpul nopții a provocat pagube în 27 de locații din patru districte ale capitalei Ucrainei.

Ministrul de Interne al Ucrainei, Igor Klimenko, a anunțat că printre răniți se află și trei polițiști.

Resturile dronelor doborâte au provocat un incendiu la o conductă de gaz și au blocat mai multe persoane într-un garaj, potrivit agenției RBC-Ukraine. De asemenea, o clădire administrativă din Sumî a fost lovită pentru a doua oară, după ce a fost atacată cu drone pe 26 iulie.

Președintele Volodimir Zelenski a postat un videoclip cu ruinele unei clădiri, spunând că oamenii erau încă prinși sub dărâmăturile acesteia.

Since the night hours, our rescuers, firefighters, medics, and all the necessary emergency services have been working at the sites of Russian missile and drone strikes. The Dnipro, Poltava, Sumy, Mykolaiv, and Kyiv regions have been affected. The capital was the primary target of… pic.twitter.com/Cn8VMXoijE

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2025