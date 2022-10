Șase creșe noi, la Galați

„Reabilităm acum o clădire veche și îi dăm o nouă funcționalitate. Casa va deveni o creșă unde cei mici se vor bucura de cele mai bune condiții. Lucrările de renovare au început deja și ne așteptăm ca imobilul să se transforme într-un spațiu modern și primitor. Și nu ne oprim aici: ne-am propus înființarea a încă cinci noi creșe în municipiul Galaţi în perioada următoare pentru că este mare nevoie de astfel de spații”, a declarat primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu.

Lucrările pentru amenajarea primei creșe vizează reabilitarea unei clădirii situate în strada Alexandru Ioan Cuza, la numărul 24. Imobilul se află în patrimoniul municipiului Galați și este format din două corpuri cu subsol, parter și un etaj. Prin proiectul cu finanțare europeană se prevede amenajarea spațiului și transformarea lui astfel încât să le fie creat copiilor și cadrelor didactice un mediu care să le ofere confort și care să permită desfășurarea unui proces instructiv-educativ eficient.

Lucrările presupun consolidare, recompartimentarea spațiilor necesare funcționarii în bune condiții a creșei și reabilitare termică. Acestea vor fi completate cu înlocuirea integrală a instalațiilor pentru utilități, refacerea finisajelor interioare și exterioare, refacerea trotuarelor, montarea de bănci și coșuri de gunoi, amenajarea spațiilor verzi etc. Dotările vor fi specifice unei astfel de instituții: vorbim despre mobilier pentru copii, echipamente pentru joacă etc. Lucrările de reabilitare și amenajare sunt executate în baza unui contract cu o durată de 12 luni și are o valoare de 2.860.544,60 lei fără TVA.

Iar proiectele pentru celelalte cinci creșe noi au în vedere cartierele Dunărea, Micro 13, Bariera Traian, zona Gării CFR și Țiglina 1. Și deja trei proiecte au fost aprobate spre finanțare prin Compania Națională de Investiții și Planul Național de Redresare și Reziliență.

Deja cele două creșe, Creșa nr. 1 și Creșa nr. 36, au fost modernizate în cadrul unor proiecte cu fonduri europene.

Inițiativa primarului Ionuț Pucheanu vine în contextul în care, în România, numărul de locuri la creșe este unul extrem de mic și trebuie găsite soluții pentru asigurarea unui mediu adecvat pentru creșterea și dezvoltarea copiilor.

Articol susținut de Primăria Municipiului Galați