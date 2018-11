Șase bebeluși, infectați cu superbacterii la Maternitatea Giulești. Conducerea pasează vina

Șase bebeluşi născuți la Maternitatea Giuleşti la diferență de câteva zile unul de altul au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu infectaţi cu o bacterie intraspitalicească foarte periculoasă. Situaţia este extrem de gravă, existând un pericol real de deces. În urma acestui incident, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București a început controale fără precedent în toate maternitățile din Capitală.





Cei şase bebeluşi s-ar fi infectat la Maternitatea Giulești cu tulpină intraspitalicească, denumită stafilococul auriu. Oficialii Maternităţii din Giuleşti spun, însă, că bebeluşii au fost externaţi sănătoşi. „La noi din spital nu a fost nici măcar un singur bebeluș cu infecție cu stafilococ. Sunt niște copii care s-au născut la Maternitatea Giulești, dar care au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu la 10-21 zile după ce au fost externați din spital. Deci, ei din spital au fost externați în stare bună, la 10-21 de zile au ajuns acolo”, a declarat, pentru B1 TV, Doru Pană, purtător de cuvânt Maternitatea Giulești. Dr. Pană a mai spus că bebelușii puteau lua stafilococul auriu de oriunde, inclusiv de la domiciliu.

Totodată, e greu de explicat cum 6 copii, născuți în aceeași perioadă, la aceeași materintate, au fost infectați cu stafilococ auriu, o bacterie specifică unităților spitalicești care face parte din clasa nosocomialelor.

„Atitudinea medicilor e jalnică”

Mai mult, o jurnalistă a povestit pe un site de socializare neregulile la care a fost martoră în Maternitatea Giulești, în urmă cu patru ani: „Am născut acolo și știu cum funcționează lucrurile. În primul rând, atitudinea medicilor e jalnică. Apoi, am dus clasicul pachet cu scutece, creme și fașe pentru copil. Au dispărut din secția neonatologie în mai puțin de 30 de minute. Asistenta căreia i le înmânase soțul a spus că ea nu își amintește de ele. Mai rău, după naștere, copilul meu a împărțit același pat cu un alt nou născut, ceea ce nu e deloc normal sau acceptabil.

În ultimul rând, înainte să plec cu copilul am întrebat medicul neonatolog – șef de lucrări la UMF Carol Davila, de ce copilul meu are bubițe roșii pe corp. Mi-a răspuns că „e iritația sugarului”. La câteva zile după, în urma multor investigații făcute la alte clinici, am aflat că bebelușul meu căpătase o infecție cu o bacterie intraspitalicească. Nu am luat atitudine la acel moment deoarece situația fizică nu mi-a permis, însă fiecare amănunt poate fi dovedit”, a povestit colega din presă.

