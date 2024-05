International Sardinia, o destinație exotică. Ce vă așteaptă în vacanță, în acest loc







Sardinia este o destinație perfectă pentru iubitorii de paste și plajă. Doar că hotelurile de acolo nu sunt cele mai ieftine. Chiar și așa, mulți turiști contestă chiar și serviciilor locațiilor de 4 sau 5 stele. Unul dintre cele mai apreciate hoteluri este Pullman Almar Timi Ama Resort and Spa. Este un hotel de 5 stele unde o cameră costă mai mult de 270 de euro pe noapte.

Iar turiștii nu sunt toți mulțumiți. ”Hotel de 5 stele dar, din păcate, nu se ridică la nivelul acestui titlu. Camerele au nevoie de renovare, pat de calitate slabă, spectacolul de seară lasă de dorit, restaurantele la piscină și plajă sunt ca la un hotel de 3 stele. Angajații par să fie obligați să muncească”, a apreciat un turist.

Destinație de vis, hotelurile nu prea

Următorul pe listă este Hotel Marinedda Thalasso & Spa din Sardinia. Este o altă locație de lux, dar care nu este pe placul tuturor. ”Plătisem 1100 EUR pentru 2 nopți 1/2 pensiune, așa că ne așteptam ca hotelul să fie la standarde care corespund acestei sume. Știu că Sardinia este scumpă, dar ne-am cazat în alte 2 hoteluri la preț similar și ne-au plăcut.

Am fost surprinși când am aflat că sala de sport costă 28 EUR de persoană pe zi, în plus față de taxa de cameră! Și plătiți pentru acces la internet și aveți acces doar din holul hotelului. Dintr-o dată, un sejur de 1100 EUR s-a transformat în ceva mai aproape de 1300 EUR. Problema este că hotelul pur și simplu nu este în această ligă. Camerele sunt destul de simple, iar facilități nu prea există” a scris un turist.

Costuri suplimentare la aproape toate hotelurile

Un alt hotel bine cotat este Janna E Sole. Desigur că și aici au fost probleme, tot de ordin financiar. ”Nu au fost furnizate prosoape curate în fiecare zi, iar camera nu a fost foarte bine curățată. Nici mâncarea nu a fost atât de grozavă, iar personalul nu a fost foarte prietenos. Prosoapele de piscină nu erau furnizate în fiecare zi, trebuia să plătiți 10 EUR pentru a obține un prosop.

În ziua plecării, a trebuit să ieșim din cameră până la ora 10 dimineața și a trebuit să ne schimbăm într-o toaletă. Per total destul de dezamăgit”, a explicat un turist.