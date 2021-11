Șapte oameni au murit cu zile, dar managerul Spitalului de Infecțioase Constanța ține cu dinții de funcție. Decizia de demitere este contestată

Stela Halichidis, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, a atacat în instanță decizia de demitere a sa din funcția pe care o deține. Dosarul îl prevede drept pârât pe primarul municipiului Constanța, liberalul Vergil Chițac, care a recurs la procedura de demitere în urma solicitării venite din partea premierului Florin Cîțu.

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța se judecă cu primarul PNL pentru funcție

Pe data de 1 octombrie, premierul Florin Cîţu a anunţat că, în urma incendiului soldat cu șapte victime, a solicitat demiterea managerului Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa, Stela Halichidis. Potrivit premierului, unitatea medicală a beneficiat de fonduri europene în valoare de 22,6 milioane de lei pentru gestionarea crizei sanitare, dintre care au fost folosiţi anul acesta doar 5 milioane de lei.

Astfel, primarul Constanța a decis demiterea din funcția de manager a Stelei Halichidis. Pe de altă parte, managerul spitalului a prezentat dosarul cu solicitări transmise către instituțiile abilitate prin care cerea montarea unei instalații de detecție, semnalizare și avertizarea incendiilor, precum și autorizație de securitate în caz de incendiu. În urma demersului edilului PNL, Stela Halichidis a început procedurile de contestare în instanță a deciziei de înlăturare a sa din funcție.

Vergil Chițac s-a interesat de problemele spitalului cu patru săptămâni înainte de izbucnirea incendiului

În altă ordine de idei, în urma incendiului produs la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, EvZ a intrat în posesia unei înregistrări video a unei ședințe susținute pe data de 31 august 2021, în care edilul municipiului Constanța poartă discuții cu reprezentanți ai unităților sanitare din teritoriu pe tema organizării eficiente a spitalelor astfel încât sistemul de sănătate să poată trece cu brio peste valul patru al pandemiei de COVID-19 și sezonul rece.

La ședința de pe data de 31 august ar fi trebuit să fie prezentă și managerul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, conf. univ. dr. Stela Halichidis, însă aceasta că se afla în concediu. Liberalul de la conducerea Primăriei Constanța s-a interesat de mai multe probleme ale spitalului – materiale sanitare, rezerve de medicamente, rezerve de oxigen, inclusiv de instalația de stingere a incendiilor.

Stela Halichidis: „Simt o enormă durere. Mi-am distrus viața”

Managerul Stela Halichidis a izbucnit în lacrimi când a comentat situația tragică de la Spitalul de Boli Infecțioase. „Simt o enormă durere. Ca și cum toată muncă mea…mi-am distrus viață, carieră, tot, de-a lungul anilor, de când a început pandemia, să salvăm oamenii și parcă totul ar fi fost în zadar. Omenește nu cred că se putea face mai mult decât am făcut eu. M-am dedicat trup și suflet acestui țel. Acum s-a întâmplat această nenorocire dar, atrag atenția că se poate întâmplă oriunde, la orice spital din țară care are oxigen.

Nu știu ce este de făcut, dar trebuie ajutați managerii. Am vrut, în nenumărate rânduri, să îmi dau demisia, pentru că știam în ce m-am băgat, dar am vrut să conduc această minunată echipa medicală pe care o am, și am reușit până acum. În acest moment, asta s-a întâmplat. Îmi pare nespus de rău pentru că au murit oamenii. Restul se rezolvă, dar viețile oamenilor nu”, a spus Stela Halichidis, într-o intervenție pentru Antena3, în ziua în care a avut loc tragedia.