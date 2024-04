International Santorini o insulă de vis și nu prea. Hoteluri de 5 stele desființate de turiști







Santorini este o insulă specială care oferă priveliști uimitoare, dar și multe trepte. Drept urmare inclusiv hotelierii au probleme din această cauză. Pe de altă parte, turiștii mai atrag atenția și asupra altor lucruri. Cel mai bine cotat hotel de pe insula este Apanemo Hotel Suites. Vorbim despre o locație de 5 stele, cu piscină, facilități, all inclusive.

Dar există și turiști care atrag atenția asupra anumitor aspecte. ”Locația este uimitoare, priveliște frumoasă, mâncare excelentă. Acolo se oprește tot. Patul foarte inconfortabil. După prima noapte a trebuit să le rog să înlocuiască cearceaful, era cam 2 mic pentru dimensiunea patului și s-a înghesuit sub noi. Eram într-o cameră la mansardă. Teribil.

O insulă diferită cu multe trepte și hoteluri scumpe

Podeaua scârțâia de fiecare dată când te răsturnai în pat. Fără lumini de citit în dormitor, așa că dacă voiam să citesc, trebuia să am lumina principală aprinsă, iar soțul meu nu putea dormi. Deci nu am citit. Doar 1 sticlă de apă pe sejur și am fost acolo 4 nopți. Cazarea ne-a costat peste 1.600 USD.

Umătorul pe lista turiștilor este Art Maisons Luxury Santorini Hotels Aspaki & Oia Castle din Oia. Deși locația are foarte multe recenzii pozitive, sunt și turiști care au plecat nemulțumiți. ”Personalul a fost uimitor, priveliște grozavă la apusul de soare din Oia, dar camera, Eros Honeymoon Suite, a fost drăguță, ok, dar foarte scumpă!

Am fost foarte dezamăgiți de piscină. Pe site-ul hotelului, Eros Honeymoon Suite este listată ca având o piscină interioară/exterioră. Neadevărat! Piscina era interioară și ne doream foarte mult să ne bucurăm de zilele noastre de vară în luna de miere, să stăm la soare și să ne bronzăm!

Serviciile hoteliere criticare de turiști

Hotelul este foarte mic, nu are deloc structura, iar micul dejun este servit in camera. Mâncarea a fost ok, nu grozavă”, a explicat o turistă. Athina Luxury Suites din Fira este umărtorul hotel de pe lista turștilor. Deși oamenii sunt destul de mulțumiți, au existat și călători care s-au plâns de calitatea serviciilor.

”Eu și logodnicul meu nu am avut o experiență bună cu acest hotel. Serviciul pe care l-am primit a fost extrem de slab și nu simt că am fost tratat cu respect. Nu aș putea recomanda Athina Luxury Suites”, a scris o turistă. Alți turiști de la alte hoteluri bine cotate s-au plâns de prețurile mult prea mari în raport cu serviciile.