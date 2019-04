Micul şantaj care l-a convins pe Tudorel Toader să-şi dea demisia a ieşit la suprafaţă. Breaking news

Se pare că ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu și-ar fi dat demisia conform uzanţelor din politica românească. Jurnaliştii de la Capital au toate detaliile operaţiunii de „convingere” a lui Toader după retragerea sprijinului politic la CEx al PSD.





Astfel, demisia lui Toader are legătură cu o miză foarte importantă pentru acesta. Sursele Capital au detonat bomba momentului.

„Voi merge la Guvern şi am o altă întrevedere cu dna prim-ministru. (...) Voi porni în scrisoarea pe care am redactat-o de la voinţa politică exprimată în cadrul CEx, şi anume de retragere a sprijinului politic pentru subsemnatul în calitate de ministru al Justiţiei, voi porni de la voinţa exprimată oarecum în cele două întrevederi de ieri şi de astăzi cu dna prim-ministru, voi porni de la faptul că dna prim-ministru are rolul decisiv atât în formarea Guvernului, cât şi în revocarea unora dintre membrii Guvernului.

Luând astfel act de aceste circumstanţe, împrejurări, iau în considerare şi faptul că orice autoritate trebuie să aibă asigurată continuitatea activităţii, voi rămâne la minister până când în Monitorul Oficial apare numele noului ministru al Justiţiei, căruia îi voi preda documentele ministerului pe bază de proces-verbal, îi voi preda sigiliul ministerului şi îi voi ura succes. Prin urmare, merg la Guvern şi îi prezint dnei prim-ministru demisia din funcţia de ministru al Justiţiei”, a declarat Tudorel Toader, adăugând că Viorica Dăncilă va decide ce face cu această demisie.

Joi dimineața, ministrul Justiţiei Tudorel Toader declara, după o primă întâlnire cu premierul, că „a luat act” de decizia acesteia de a trimite preşedintelui solicitarea de revocare din funcţie. El a precizat că premierul nu îi poate cere demisia, pentru că nu e corect din punct de vedere juridic. A dat asigurări că va reflecta la ceea ce are de făcut şi joi, până la sfârşitul programului, va decide dacă trimite demisia la Guvern sau dacă rămâne pe ideea revocării.

Ultima ora! Ce se intampla cu banii de pe TAXA AUTO

Pagina 1 din 1