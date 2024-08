Monden Șantaj regal. Tertipurile folosite de Harry pentru a-l îndulci pe Regele Charles







Relația dintre prințul Harry și regele Charles al III-lea s-a destrămat complet din cauza convingerii lui Harry că tatăl său îi refuză protecția automată a poliției în Regatul Unit. O sursă apropiată lui Harry a declarat că cei doi nu mai vorbesc la telefon. Și a dat vina pentru „situația incredibilă” în care lui Harry i se refuză protecția automată a poliției în Regatul Unit.

Cu toate acestea, surse oficiale de la Palatul Buckingham au declarat pentru The Daily Beast că ar fi „total nepotrivit” ca regele să profite de rang și să încerce să influențeze comitetul guvernamental, Royal and VIP Executive Committee (RAVEC). O instituție care ia decizii cu privire la protecția personală a membrilor familiei regale. Aceștia au adăugat că aceste decizii sunt acum de competența instanțelor judecătorești, deoarece Harry a intentat un proces în acest sens.

Natura crudă, vituperantă și extrem de personală a comentariilor de ambele părți este cel mai recent semn al unei rupturi catastrofale a încrederii dintre Harry și familia sa naturală. Sursele adăugă că Charles refuză în prezent să răspundă la apelurile telefonice ale lui Harry. Harry a fost privat de RAVEC de dreptul la protecție polițienească automată atunci când a părăsit familia regală activă.

Charles și Harry, la cuțite

În prezent, pentru a obține securitate, Harry trebuie, la fel ca orice alt vizitator important care solicită protecție polițienească, să anunțe forțele de securitate britanice cu 28 de zile înainte intenția sa de a vizita Regatul Unit, să enumere locațiile pe care intenționează să le viziteze și să prezinte un itinerar detaliat al planurilor sale. Acesta poate apela la servicii de securitate private. Însă gardienii privați nu pot fi înarmați.

El s-a oferit să plătească costul protecției poliției. Dar oferta a fost respinsă de guvernul britanic, care a declarat că poliția nu este disponibilă pentru închiriere privată. El a dus problema în instanță și a pierdut în mod repetat procesele. Procesele care l-au costat peste un milion de dolari. Dar i s-a acordat un ultim apel care va fi audiat în cursul acestui an. O sursă regală a declarat săptămâna aceasta pentru The Daily Beast că actuala configurație convenea familiei regale „până peste cap”. Deoarece îl împiedica pe Harry să facă vizite regulate și să înființeze un tribunal regal rival în Regatul Unit.

Tabăra lui Harry acuză echipa lui Charles că a indus în eroare publicul spunând, pe de o parte, că regele își iubește fiul și vrea să îl vadă mai mult pe el și pe copiii săi. Și, în același timp, refuzându-i protecția poliției care ar face posibile astfel de vizite în mod regulat. De asemenea, aceștia indică faptul că Charles l-a evacuat pe Harry din Frogmore Cottage, casa dată lui Harry și soției sale Meghan Markle de către regretata regină Elisabeta a II-a. Casă unde el și familia sa ar fi avut protecție automată din partea poliției în virtutea faptului că se aflau în bula domeniului Windsor. În prezent, casa este goală. A fost rezervată pentru Prințul Andrew, dar acesta refuză să se mute în ea.

Posibil șantaj regal?

Sursa a declarat: „Dovezile sunt acolo, în mod clar, pentru ca toată lumea să le vadă. A fost dat afară din casa care i-ar fi permis să se întoarcă în mod regulat”. Cu toate acestea, o sursă din tabăra lui Charles, referindu-se aparent la recenta tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump, s-a întrebat „cum de Marea Britanie prezintă o amenințare mai mare la adresa securității ducelui decât SUA, unde chiar și cel mai bine protejat individ din țară se poate afla în continuare subiectul unui atac din partea unor indivizi care folosesc arme care pot fi achiziționate fără rețetă”.

Dar aliatul lui Harry a declarat pentru The Daily Beast: „Amenințarea este foarte reală. El are nevoie de protecție. Ideea că forțele de securitate nu ar permite să se întâmple nimic este o respingere foarte simplistă a realității amenințării cu care se confruntă familia”. Sursa a respins afirmațiile făcute de prieteni ai regelui pentru The Daily Beast în această săptămână, potrivit cărora Harry își folosea copiii pentru a-l „șantaja emoțional” pe rege să intervină în cazul RAVEC.

Harry și protecția regală

Sursa a declarat: „De ce și-ar aduce soția și copiii înapoi în Regatul Unit dacă nu vor fi protejați? Ducele are nevoie de protecție, ei au nevoie de protecție. Nivelul de amenințare nu s-a schimbat de când s-a retras din familia regală. Ba chiar s-a înrăutățit din cauza campaniei tabloidelor împotriva lui și a soției sale”.

Harry a făcut el însuși această afirmație într-un interviu televizat acordat săptămâna trecută. A spus că soția sa, Meghan Markle, nu se poate întoarce în siguranță în Regatul Unit și că se teme ca ea să fie ținta unui atac cu acid sau cuțit declanșat de acoperirea negativă a ei de către tabloide. Întrebată de ce credeau că lui Harry i se refuză protecția, ceea ce are ca efect limitarea capacității sale de a vizita Regatul Unit, sursa a spus: „Este vorba despre control”, scrie Daily Beast.