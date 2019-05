Despre șantaj, mesaje bazate pe frică, protejarea penalilor politici cu președintele PPMT Csomortányi István. Telefonul de la ora 9

Curentul extremist este tot mai simțit în Europa. În acest context, Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania a constatat intensificarea sentimentelor antimaghiare în România. În această dimineață, am discutat cu Csomortányi István, președintele PPMT. Acesta a vorbit și despre formațiunea reprezentativă a maghiarilor, UDMR, ca despre un PSD al comunității. Mai mult, politicianul susține că relațiile UDMR-PNL sunt nealterate.





EVZ: PPMT încearcă de foarte mult timp să devină o alternativă la UDMR pentru electoratul maghiar. Cum credeți că ultimul vot al parlamentarilor Uniunii, cel pe legile de modificare a Codului Penal și Codului de procedură penală, vă ajută? Ați spus că politicienii UDMR au devenit pesediști. În alte alianțe au fost și liberali. Cum calificați asta?

Csomortányi István: Nu acesta este scopul principal al activității noastre. Nici pe mine personal nu mă încântă deloc comportamentul de altfel bine conturat deja de o vreme bună a udemereului legat de așa zisa reformă a justiției. Ca președinte de partid ar trebui să fiu foarte bucuros văzând relația ciudată între un partid care ar trebui să fie get-beget transilvănean cu politicienii de pe malurile Dâmboviței, respectiv consecințele privind popularitatea; mai bine zis căderea liberă a popularității mai ales în spațiul urban al acestui cuplu-miracol. Totuși, cum am zis, munca pe care o depunem, nu este pentru partidul nostru, ci pentru comunitatea noastră. În consecință, prevăzând efectele catastrofale a modificării ai CP și CPP, pot să vă spun că pe termen scurt ne ajută ca formațiune politică, dar în comunitate ne afectează poate și mai rău decăt pe concetățenii noștri majoritari. Societatea maghiară din Transilvania funcționează total diferit față de cea românească în întregime. La noi pluralismul politic formalizat a apărut cu întârziere de două decenii, abia în 2008. Ca urmare, PSD-ul nostru, pentru că nu ați formulat întrebarea în forma corectă și exactă, UDMR nu a devenit pesedist, ci a devenit un PSD de limba maghiară, deci PSD-ul nostru și în prezent are o majoritate covârșitoare de 80% în rândul maghiarimii. Ceea ce se schimbă este intenția de vot, care, evident, nu este echivalentă cu schimbarea opțiunii electorale. În consecință, modificările de legi și ordonanțele scandaloase ale guvernului PSD-ALDE-UDMR nu ne avantajează pe noi atât de mult cât ne blochează pe termen lung prin betonarea pozițiilor clasei politice actuale, indiferent de limba vorbită acasă de aceștia. În ceea ce privește faptul că UDMR în trecut era aliat al PNL, ce să mai zic? Cunoașteți bancul: de ce se organizează alegeri parlamentare în România? Să se afle cu cine va guverna UDMR. De altfel, PNL și în prezent are colaborări roditioare și neafectate de interesele organizației naționale și în județul Cluj, și în Arad, și în Satu Mare…

EVZ: Ați constatat că sentimentele antimaghiare sunt tot mai intense în România. Vă rog să dați detalii

Csomortányi István: În penultima zi din 2018 o adolescentă a încercat să incendieze steagul maghiarilor în centru, în Oradea, expus chiar pe fațada sediului UDMR, iar procuratura închide dosarul motivând cu lipsa interesului public. De Paști, în Sălaj un faptuitor necunoscut distruge inscripția maghiară de la una dintre intrările în județ; nu trece zi ca o inscripție maghiară de localitate să nu fie vandalizată. Avem pe rând emisiuni tv unde discursul antimaghiar nu este doar tolerat, ba chiar popularizat. Avem pe rând acțiunile prefecților care solicită instanțelor anularea unor hotărâri de retrocedări favorabile comunității maghiare sau acțiuni a unor „activiști civici” care au ca preocupare principală obținerea de la instanțe decizii de demontare a inscripțiilor bilingve. Mai avem sancționarea chiar prin hotărâri judecătorești a edilior locali care încearcă să aplice legile în vigoare privind drepturile minorităților. Se încearcă desființarea unor instituții de învățământ în limba maghiară, de exemplu Liceul romano-catolic din Tîrgu Mureș. Tot așa, înainte de Paști a fost vandalizat cimitirul reformat din Zalău. Și aș putea continua enumerarea celor întâmplate doar în ultimele câteva luni. Există o parte a electoratului românesc care poate fi mobilizat la urne cu mesaje antimaghiare. Totodată, avem în România și tradițiile bine cunoscute ale politicienilor care-și argumentau existența politică cu pericolul maghiar. Vin ungurii și fură Ardealul! Că între timp respectivii au furat România, asta nu a deranjat pe nimeni. Dar nu putem ascunde nici realitatea că această atmosferă antimaghiară este de folos și pentru unii politicieni maghiari, care măcar astfel nu sunt puși în situația de a da socoteală în fața electoratului maghiar despre nereușitele ultimelor trei decenii.

