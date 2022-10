Șansele de calificare ale României la Euro 2024. Estimările lui Gică Hagi: „Trebuie să avem o echipă care să poată câștiga meciuri”

Gică Hagi a făcut o serie de comentarii cu privire la tragerea la sorți pentru Euro 2024, din Germania. Antrenorul celor de la Farul Constanța nu s-a arătat prea optimist, chiar dacă grupa României pare foarte accesibilă cu Elveția, Israel, Belarus, Kosovo și Andorra. Fostul căpitan al Generației de Aur s-a arătat destul de rezervat spunând că, pentru a obține calificarea, este nevoie de o echipă care să poată câștiga meciuri.

„Dacă ținem cont de momentul ăsta, totul e greu pentru noi. Dacă e să fim optimiști, există șanse, avem oportunitatea noastră și trebuie să credem în ea. Dar pentru a crede, trebuie să avem o echipă puternică, care să poată să câștige meciuri. N-am de unde să știu dacă e momentul ca această echipă să renască. Nu știu, n-am de unde să știu. Sunt întrebări la care nu pot să răspund. Să lăsăm timpul să dea răspunsuri”, a declarat Gică Hagi.

Conform tragerii la sorți de duminică, de la Frankfurt, echipa națională a României va juca în grupa I cu Elveția, Israel, Belarus, Kosovo și Andorra. Grupa a fost considerată de toți cei care au urmărit tragerea la sorți foarte accesibilă.

„Dacă ne-am fi ales noi asemenea grupă, nu am fi fost la fel de inspiraţi. Ne-a surâs norocul. Dacă de aici nu ne putem califica, atunci această generaţie trebuie dată uitării. Avem posibilitatea să mergem la turneul final. Cred că favorite la locurile 1-2 suntem noi şi Elveţia”, a spus Gică Popescu.

Hagi nu vrea să se mai implice la Națională

Antrenorul Farului Constanța a precizat că nu va propune nici un jucător de la echipa pentru lotul național de fotbal, așa cum a mai făcut în trecut. El a spus că responsabilitatea sa nu este echipa națională ci echipa de club pe care o pregătește.

„Eu trebuie să-mi văd de echipa mea, nu trebuie să propun jucători acolo pentru că nu e treaba mea. Eu am viziunea și filosofia mea despre fotbal, pentru mine poate să fie bun, iar pentru altul să nu fie. N-am de ce să vorbesc ceva. Chiar dacă în trecut am spus ceva, în viitor n-o să mai zic. Nu eu trebuie să zic. Nu e responsabilitatea mea să fiu acolo. Am văzut că toată România face echipa, măcar unul să n-o mai facă. Chiar dacă în trecut am mai zis ceva, acum n-o să mai zic nimic”, a mai spus Gică Hagi.

Potrivit afirmațiilor sale, selecționerul Edi Iordănescu și toți cei care se ocupă de soarta Naționalei trebuie să-și asume responsabilitatea pentru constituirea lotului și a echipei cu care se prezintă în teren.

„Selecționerul e responsabil și toți cei care muncesc acolo sunt responsabili. Ei selecționează, ei își asumă, nu putem veni noi să spunem că X sau Y să fie la echipa națională”, a spus Hagi, la Digi Sport.