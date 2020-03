Site-urile retailerilor din toată lumea, inclusiv România, deja l-au afișat la precomandă, sub toate versiunile sale, iar lumea se înghesuie să și-l rezerve, chiar dacă este un telefon scump. Din martie, Samsung Galaxy S20 va ajunge în mâinile celor care și-au făcut deja precomandă.

Samsung Galaxy S20 nu este un singur telefon, sunt trei. Iar cel mai performant, vârful vârfului de gamă, este Samsung Galaxy S20 Ultra, listat de site-urile din România la prețul de 7.399 de lei!

Cu ce se laudă, însă, noul flagship de la Samsung? Ce-l face cel mai bun telefon din toate timpurile?

Primul model Samsung Galaxy S20 este cel simplu, clasic. Are ecran de 6,2 inchi, Dynamic Amoled cu HDR10+ și rată de refresh de 120 Hz. Telefonul are trei camere principale: una de 12 mp, clasică, alta, tot de 12 mp, ultrawide, iar a treia, de 64 mp, cu ultrazoom digital de până la 30x. În plus, are o baterie mare, de 4000 mAh. Culmea, aceasta este cea mai mică baterie dintre cele trei modele de Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20 poate fi cumpărat atât în versiunea 4 G, cu 8 GB de RAM și 128 GB spațiu de stocare, cât și versiunea 5G, cu 12 GB RAM și 128 GB stocare.

Apoi, urmează al doilea cel mai avansat model din gamă: Samsung Galaxy S20 Plus, care are un ecran mai mare, de 6,7 inchi, o baterie mai mare, de 4.500 mAh, și este disponibil tot în două versiuni: 4G sau 5G. Aici, însă, versiunea 5G are 512 GB spațiu de stocare, față de doar 128 GB, la versiunea 4G.

În fine, cel mai avansat și cel mai bun telefon construit vreodată pare a fi S20 Ultra. Un telefon uriaș, cu un ecran de 6,9 inchi, o baterie de 5.000 mAh și o cameră de 108 megapixeli! Plus o cameră selfie de 40 mp, față de modelele enumerate anterior, care au camere selfie de 10 mp.

Samsung Galaxy S20 Ultra apare doar în versiune 5G, cu 12 GB RAM sau cu 16 GB de RAM. Spațiul de stocare variază de la 128 GB la 512 GB.

Ultra se mai remarcă și prin faptul că va avea un încărcător de 45 de wați, care va încărca uriașa baterie de 5.000 mAh într-un timp record. Celelalte două modele au încărcătoare de doar 25 de wați.

Samsung dă lovitura, astfel, și, dincolo de mândria de a construi cel mai performant smartphone de până acum, își forțează și competitorii să țină pasul. Putem spune că suita de trei modele ale Galaxy S20 va seta un nou standard în materie de telefoane mobile.

Evident, însă, vor fi și lucruri pe care fanii nu le vor aprecia. Posibilitatea de a spori spațiul de stocare până laa 1 TB a dus la sacrificarea mufei jack. S20 va fi primul Galaxy din seria S care renunță la mufa jack.

În schimb, în ceea ce privește camera foto, Samsung 20 oferă cea mai mare creștere de la an la an față de modelul anterior de la apariția lui Galaxy S7 după Galaxy S6. În plus, toate cele trei camere au senzori mai mari decât modelul anterior. Asta, chiar dacă principala cameră, care rămâne una de 12 MP, are o apertură de doar f/1.8, care, teoretic, este inferioară celei de pe S10: f/1.5+f/2.4. Asta pentru că Samsung a crescut mărimea unui pixel individual de la 1.4 microni la 1.8 microni. Acest lucru, combinat cu faptul că există un senzor mai mare, face să capturezi mai multe detalii și mai multă lumină cu noul Galaxy S20.

Faptul că Samsung a lansat deja un flagship cu 5G, într-o perioadă în care se așteaptă ca toți marii producători vor face asta, arată de ce sudcoreenii sunt lideri mondiali în domeniul telefoanelor mobile, încă din 2012. Specialiștii estimează că, în 2025, jumătate din telefoanele mobile din lume vor fi 5G, iar Samsung deja e lider și la acest capitol.

„Coreea de Sud este deocamdată lider în cursa 5G, dar China are intenția de a deveni rapid lider mondial în tehnologia 5G”, susține Ken Hyers, director al companiei Strategy Analytics, cea responsabilă de studiul care estimează că în 2025 jumătate din totalul telefoanelor vor fi 5G.

„Capacitatea industriei de a lansa telefoane inteligente 5G la un preț redus va fi fundamentală pentru a permite Chinei să își atingă obiectivul anul viitor”, a mai spus acesta. Va reuși Samsung să-și păstreze supremația?

