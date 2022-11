Sâmbăta Morților, tradiții și superstiții. Ce nu este indicat să faci în această zi

De Moșii de toamnă, sărbătoare cunoscută și ca Sâmbăta Morților, se știe din popor că este bine să dai de pomană colaci și colivă și să te rogi pentru persoanele apropiate care au trecut în neființă.

Moşii de toamnă 2022 sau Sâmbăta Morţilor: În acest an, în Biserica Ortodoxă, pomenirea tuturor celor trecuți la cele veșnice, slujba cunoscută în popor sub denumirea de Moșii de toamnă are loc la data de 5 Noiembrie 2022, potrivit portalului crestinortodox.ro.

Se împarte pentru sufletele adormiților

Pomenirea generala a celor adormiți în această zi se adaugă celorlalte două pomeniri generale a mortilor: Moșii de vară și Moșii de iarnă. Slujbele de pomenire pentru cei trecuți la cele veșnice poartă denumirea de parastas. Acest cuvânt provine din limba greacă și înseamnă înfățișare înaintea cuiva, mijlocire.

Prin această slujbă se mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru cei adormiti. În ziua de pomenire, credincioșii aduc la biserică prinoase (colivă, vin, colaci) care, după ce sunt binecuvântate, se împart pentru sufletele adormiților.

Există obiceiul de a aduce și diferite daruri de mâncare și băutura, uneori și îmbrăcăminte, spre a fi binecuvântate ți dăruite oamenilor nevoiași, în numele celor adormiți sau spre pomenirea lor.

Superstiții legate de Sâmbăta Morților

În tradiţia populară există credinţa că la Moşii de toamnă sufletele morţilor coboară pe pământ, de aceea se dă de pomană mâncare gătită. Gospodinele pregătesc sarmale, prepară cele mai bune deserturi şi scot din cămări vinul cel mai de soi. Aşa cum la Moşii de vară s-au păstrat din bătrâni o serie de superstiţii pentru liniştea răposaţilor, şi la cei de toamnă se respectă datinile populare.

În această perioadă nu se circulă noaptea, pentru că sufletele morţilor colindă neîncetat. Cel mai periculos este să mergi în noaptea din ajun şi de Mosi, când sufletele se întorc la mormite şi aşteaptă să meargă la cer. Tot de Moşi, gospodinele nu dau cu mătura ca să nu ridice praful în ochii răposaţilor, nu spală şi nu aruncă gunoiul ca să nu ajungă în mâncarea morţilor.

În această zi nu este bine să mergi la fântână și nici să treci printr-o răscruce de drumuri izolată. Se spune că pe acolo trec duhuri necurate și trebuie să te ferești de ele. Nu este bine să faci vizite în ziua Moşilor, decât dacă mergi să dai alimente de pomană. De asemenea, tradiția spune că nu trebuie să ieși din biserică înainte de terminarea Sfintei Liturghii.