De Moșii de toamnă sau Sâmbăta Morților se știe din popor că este bine să dai de pomană colaci și colivă și să te rogi pentru persoanele apropiate care au trecut în neființă.

Moşii de toamnă 2020 sau Sâmbăta Morţilor: În acest an, în Biserica Ortodoxă, pomenirea tuturor celor trecuți la cele veșnice, slujba cunoscută în popor sub denumirea de Moșii de toamnă are loc la data de 31 octombrie 2020, conform crestinortodox.ro. E o zi de pomenire înainte de începerea Postului Nașterii Domnului (15 noiembrie). În această sâmbătă, ne rugăm ca și cei adormiți întru Domnul să primească harul pe care noi îl dobândim la sărbătoarea Nașterii Domnului.

Se împarte pentru sufletele adormiților

Pomenirea generala a celor adormiți în această zi se adaugă celorlalte două pomeniri generale a mortilor: Moșii de vară și Moșii de iarnă. Slujbele de pomenire pentru cei trecuți la cele veșnice poartă denumirea de parastas. Acest cuvânt provine din limba greacă și înseamnă înfățișare înaintea cuiva, mijlocire.

Prin această slujbă se mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru cei adormiti. În ziua de pomenire, credincioșii aduc la biserică prinoase (colivă, vin, colaci) care, după ce sunt binecuvântate, se împart pentru sufletele adormiților. Există obiceiul de a aduce și diferite daruri de mâncare și băutura, uneori și îmbrăcăminte, spre a fi binecuvântate ți dăruite oamenilor nevoiași, în numele celor adormiți sau spre pomenirea lor.

Să ai toate lucrurile gata de vineri

În calendarul nostru creștin, în fiecare sâmbătă este considerată zi de pomenire a morților. Biserica și-a manifestat întotdeauna grija față de cei care au plecat în veșnicie, rânduind cântări speciale în amintirea acestora. Însă, nu doar sâmbata putem înălța rugăciuni pentru cei morți către Dumnezeu, ci în fiecare zi putem să ne amintim de cei adormiți și să-L rugăm pe Dumnezeu să le dăruiască odihnă intru fericire, conform sursei citate.

Pregătirile pentru Moșii de Toamnă se fac încă din Ajun, de vineri. Trebuie să ai toate lucrurile gata pentru a le duce la biserică a doua zi. Conform credințelor populare, în această zi nu este bine să mergi la fântână şi nici să treci printr-o răscruce de drumuri izolată, întrucât pe acolo trec duhuri necurate și trebuie să te ferești de ele. Cine nu ţine cont de acest lucru va avea ghinion până la sfârşitul anului.