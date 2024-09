International Salvini și cazul Open Arms, ANM: Declarații grave despre procurori







Justiția intervine dur, după declarațiile exponenților din guvernul italian cu privire la cererea ca Matteo Salvini să fie condamnat pentru răpirea migranților de pe nava Open Arms în 2019 și izbucnește cazul și la televiziunea publică, după ce RaiNews a difuzat un monolog al politicianului.

Acuzații de imixtiuni politice în justiție

Consiliul Executiv Secțional din Palermo al Asociației Naționale a Magistraților își exprimă într-un comunicat „solidaritatea cu toți colegii implicați în gestionarea procesului împotriva senatorului Salvini și în special de la Procuratura din Palermo, care au prezentat, cu calm și argumente juridice larg răspândite, respectând principiile dictate de legislația supranațională și națională privind salvarea pe mare, concluziile unui proces delicat din multiple puncte de vedere”.

„S-au făcut insinuări ale utilizării politice a justiției și reacții inadecvate împotriva reprezentanților statului din cadrul Procuraturii, chiar din partea reprezentanților politici și guvernamentali - continuă comunicatul.

Sunt afirmații serioase, neconcordante cu funcțiile îndeplinite, în încălcarea deschisă a principiului separării puterilor, independent de regulile care guvernează procesul, care subminează încrederea în instituțiile democratice și care constituie forme nejustificate de presiune asupra magistraților. Instanța va examina temeinicia acuzației, cu independență și imparțialitate, ghidându-se numai de respectarea scrupuloasă a tuturor reglementărilor în vigoare în materie".

Salvini și cazul Open Arms

„RAI este un instrument de propagandă la dispoziția guvernului. Reportajul monologului lui Salvini despre cazul Open Arms, difuzat integral la RaiNews fără măcar o interogare în studio sau un interviu, dar preluat de pe rețelele de socializare ale liderului Ligii, contravine tuturor regulilor deontologice ale jurnalismului și seamănă cu monologurile pe care le putem vedea doar în Coreea de Nord condusă de Kim Jong-un”, a declarat Angelo Bonelli, deputat al Alianței Verzilor și Stângii și membru al Comisiei de Supraveghere RAI.

«După cazul fostului ministru Sangiuliano, această ocupare a televiziunii publice de către Guvern, de parcă ar fi „treaba lor”, nu va trece fără consecințe. Predispun un interogatoriu Comisiei de Supraveghere a RAI și - concluzionează - voi trimite încă un raport Comisiei Europene: în august 2025 va intra în vigoare Media Freedom Act și acest guvern va fi cu siguranță în afara legii».

Salvini și-a actualizat cartea „Controvento”

Nu numai atât. Salvini a decis să-și actualizeze cartea „Controvento” cu aceste noi evenimente. „Procesul unui italian”. Acesta este titlul actualizării a două capitole pe care Matteo Salvini le-a adăugat la cartea sa „Controvento” (publicată pentru Piemme de Mondadori Libri, în aprilie), după cererea de condamnare împotriva lui pentru dosarul Open Arms.

„Vă spun această poveste incredibilă”, scrie vicepremierul și liderul Ligii într-un pasaj de 13 pagini în care, explică un comunicat, „povestește ce s-a întâmplat în vara anului 2019 și reiterează numeroasele nereguli în conduita ONG-urilor”.

„Procesul, merită amintit, a început prin votul Parlamentului. După criza de guvern care provocase ruptura dintre Ligă și Mișcarea 5 Stele, M5S însăși s-a alăturat Stângii (inclusiv Renzi), pentru a mă băga în gura magistraturii. Un ministru pe banca acuzaților, nu pentru că am furat, ci pentru că am respectat programul electoral cu care am câștigat alegerile din 2018”, afirmă Salvini, potrivit La Stampa.

(Traducerea: Oana Avram, RADOR RADIO ROMÂNIA)