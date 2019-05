Salvați Copiii dotează maternitățile din Regiunea Vest

Salvați Copiii a decis o investiție masivă în maternitățile din regiunea Vest, în valoare totală de 728.000 lei, în urma analizei situației și a datelor primite de la medici. Aceasta are loc în paralel cu planul complex de dotare a secțiilor de terapie intensivă neonatală din toată țara, unde aparatura medicală precară, acolo unde nu lipsește cu desăvârșire, îngreunează munca medicilor și duce la adevărate drame.





Pentru a evita situațiile în care bebluși prematuri nu supraviețuiesc pentru că nu s-a găsit pentru ei un incubator disponibil sau aparatura necesară, Organizația Salvați Copiii

Dotează maternitățile și secțiile de terapie intensivă neonatală din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Astfel, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara ajunge un un ecograf, în valoare de 180.747 lei, la Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara - Maternitatea Bega - o masă radiantă, în valoare de 83.330 lei, iar la Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu" Timişoara - Maternitatea Odobescu - un ventilator, în valoare de 184.200 lei. În județele învecinate, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad se donează un incubator și o lampă de fototerapie, în valoare totală de 53.436 lei, la Spitalul Orășenesc Moldova Nouă, județul Caraș-Severin - un incubator de transport, în valoare de 47.000 lei, iar la Spitalul Județean de Urgență Reșița, secția pediatrie - un ecograf și un infuzomat, în valoare totală de 97.150 lei. Nu în ultimul rând, la Spitalul Orășenesc Hațeg, județul Hunedoara va ajunge o lampă de fototerapie, o lampă UV pentru microfloră, un neopuff, un analizor, un balon reanimare și un pulsoximetru, în valoare totală de 82.160 lei.

”Regiunea de Vest se remarcă atât prin numărul mare de cazuri pe care le tratează, cât și prin discrepanța dintre județe: în vreme ce Hunedoara are o rată a mortalității infantile sub media națională, de 5,9 la mia de copii născuți vii, Caraș-Severin are o rată sever ridicată, de 10,4 la mie. Rata mortalității infantile este de 6,2 la mie în județul Arad și de 7,5 la mie în Timiș, unde maternitățile din Timișoara deservesc mai multe județe”, transmit oficialii Salvați Copiii.

Solidaritatea socială a făcut posibil programul complex de combatere a mortalității infantile, implementat de Salvați Copiii România din anul 2012 până în prezent. Astfel, toate fondurile investite în programul de reducere a mortalității infantile provin de la persoane fizice și companii, prin mecanismele: donații online, sms, direct debit, 3,5% din impozitul pe venit, 20% din impozitul pe profit. Asociația Look Inside care a donat 64.200 de lei și grupului de antreprenori din domeniul agricol care au donat 120.000 lei în cadrul cinei caritabile “Donate Your Dinner” pentru echipamentele din județul Timiș.

Viața prematurilor depinde de investiția în maternități. Salvați Copiii România a identificat, de-a lungul celor opt ani de campanie pentru reducerea mortalității infantile, mecanisme de finanțare care să acopere componenta de intervenție, pentru că salvarea vieților copiilor născuți prematur este o urgență. Până pe 31 iulie, fiecare contribuabil poate depune Formularul 230 sau Declarația Unică, precompletate cu datele de identificare ale organizației la administrația financiară de care aparține cu domiciliul. (Foto: Adrian Pîclișan)

