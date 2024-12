Salome Zourabichvili, preşedinta Georgiei, schimb de mesaje cu Elena Lasconi

Salome Zourabichvili, care în ultimele zile a semnalat posibila interferență rusă în alegerile din România, i-a transmis candidatei Elena Lasconi „cele mai bune urări” ca răspuns la un comentariu în care candidata USR la alegerile prezidențiale din România îi exprima recunoștința pentru solidaritate.

Elena Lasconi i-a transmis un mesaj de mulțumire preşedintei din Georgia, Salome Zourabichvili, în care spune că „a fost o voce constantă care a avertizat cu privire la atacul Rusiei asupra democraţiei: în Georgia, Moldova şi acum în România. Vă mulţumim pentru solidaritate. Am încredere că românii vor vota masiv pro-UE în alegerile noastre prezidenţiale din România”, a scris pe x.com.

Georgia’s president Salome Zourabichvili has been a constant voice warning about the Russian attack on democracy: in Georgia, Moldova and now in Romania. Thank you for your solidarity @Zourabichvili_S. I trust Romanians will massively vote pro EU in our presidential elections in…

— Elena Lasconi (@ElenaLasconi) December 3, 2024