4 mai

Salariul minim brut paneuropean. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 4 mai s-au născut: Audrey Hepburne, Bartolomeo Cristofori, Hosni Mubarak, El Cordobes, Lawrence Rawl, Mircea Basarab, Anghel Iordănescu, Alexandru Arşinel, Daniela Caraman Fota, Mihaela Runceanu.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Valerian, Nichifor şi Pelaghia. În cel mobil este a Treia zi a Sfintelor Paști.

Nimic în „Kalendar”, dacii cam munceau, nu se încurcau.

Multă lume, majoritatea, începe munca. Așa că nu este deloc inutil să discutăm un pic despre salariul minim brut. Cel puțin cum apare în curierul de Bruxelles.

Sperăm că statele membre ajung la un acord cu privire la definirea salariilor minime până la sfârșitul președinției rotative portugheze, a declarat comisarul pentru ocuparea forței de muncă, Nicolas Schmit, într-un interviu acordat Lusa.pt , subliniind eforturile depuse de Lisabona în acest sens.

„ Mi-aș dori ca, Consiliul UE, să poată găsi o poziție comună … cât mai curând posibil. Ar fi un lucru bun dacă ar reuși să facă acest lucru în timpul președinției rotative portugheze ”, a spus Schmit într-un interviu cu Lusa la Bruxelles.

El a subliniat că nu vrea să „ speculeze data când se poate ajunge la un acord ” între statele membre, dar a menționat că „Președinția portugheză lucrează neobosit ” pentru a-l atinge.

„ Nu vreau să mă amestec în discuțiile de la nivelul Consiliului.”, a spus Schmit, în concluzie.

Referindu-se la obiectivul portughez de a elabora un text de compromis în cadrul Consiliului privind noua Directivă europeană privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană, comisarul a insistat că „procedurile își urmează cursul ”.

„ Avem în posesia noastră un raport privind salariile minime sau cel puțin un raport intermediar. De asemenea, continuăm discuțiile la nivel de Consiliu, în special cu grupul de lucru al Consiliului . ”

S-ar putea ajunge la un compromis la summitul social din 7 mai de la Porto? Bună întrebare! La această întrebare, reprezentantul european a răspuns că nu se așteaptă să se găsească o soluție cu privire la salariile minime atât de curând. Potrivit acestuia, întâlnirea va trimite un semnal politic în acest domeniu și numai atât.

Definiția salariilor minime echitabile și adecvate este unul dintre punctele de negociere ale planului de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale, pe care Portugalia speră să fie aprobat în timpul președinției sale UE, în ciuda diferențelor celor 27.

Ca precizare, Pilonul european al drepturilor sociale definește 20 de principii și drepturi esențiale care trebuie să contribuie la buna funcționare și corectitudine a piețelor muncii, structurate în trei capitole: egalitate de șanse și acces la piața muncii; condiții de muncă corecte; protecție socială și incluziune.

În octombrie anul trecut, Comisia Europeană a prezentat un proiect de lege privind salariile minime europene. Cu toate acestea, procesele de negociere care au urmat în cadrul Consiliului UE au întâmpinat mai multe dificultăți. Prin urmare, executivul a subliniat că nu dorește să impună sume statelor membre, ci mai degrabă indicatori pentru a asigura o calitate decentă a vieții oamenilor.

În timp ce Tratatele UE recunosc competența statelor membre în stabilirea salariilor, Comisia Europeană a adoptat o interpretare flexibilă care include diferitele rate ale salariului minim și elementele constitutive ale acestora atunci când condițiile de muncă și de angajare sunt stabilite în contractele colective în conformitate cu Directiva 96/71 / CE .

În prezent, protecția oferită de salariile minime poate fi prevăzută în convențiile colective (cum este cazul în șase state membre) sau poate rezulta din salariile minime stabilite de lege (cum este cazul în 21 de state). În acest context, Austria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Italia și Suedia se opun propunerii Comisiei, argumentând că directiva ar putea submina viabilitatea companiilor puternic afectate de criza sănătății.

Bruxelles-ul a abandonat, deocamdată, ideea unui salariu minim unic aplicabil pe întreaga UE.

Conform cifrelor publicate de Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene, salariul minim brut pe teritoriul UE a variat de la 332 € în Bulgaria la 2.202 € în Luxemburg.

Bun, asta este ce a transpirat oficial. Din categoria ”îți dau informația, dar nu ai aflat-o de la mine” este valoarea calculată de contabilii UE pentru un salariu minim brut paneuropean. 863 €. Statele puternic industrializate din Occident sprijină această cifră, ba chiar o doresc mai mare. Socoteala este simplă și avantajează Occidentul. Crește puterea de cumpărare, banii se duc, mai mulți, înapoi, în Occident, dar cresc și taxele și impozitele către stat. Unii specialiști independenți obiectează că impunerea unui salariu minim brut unor țări sărăcite deja de exploatarea Occidentului, precum Bulgaria și România, poate crea o spirală inflaționistă.

O să trăim și o să vedem, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 4 mai 2021

BERBEC Optezi pentru o privire de perspectivă. Dar, ideile noi, chiar îndrăzneţe, sunt privite favorabil de stele. Poate fi vorba de un proiect profesional ambiţios. Tu alegi, stelele arată! Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie, de duo. Veşti bune de departe. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. Ţine-ţi cunoştiinţele strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua orbeşte după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia pot rezolva situaţia.

TAUR Primeşti nişte veşti contradictorii, mai aşteptă până se limpezesc apele. Da, dar astăzi poţi să ai şi o veste bună pe care o aşteptai şi o seară relaxantă şi plăcută, poate la o cină în doi. Domeniile favorizate astăzi sunt cele ale finanţelor domeniului în care activezi. Eşti ca un strateg de birou: cu toate că ai idei sclipitoare, nu ai nici cheful şi nici putinţa să le pui în practică. Cu toate că este o zi fastă, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, când discuti, negociezi şi mai ales în convorbirile la mobil! Odihneşte-te mai mult şi evită discuţiile în contradictoriu.

GEMENI Prea multă „activitate” sedentară, în faţa monitorului, te oboseşte şi îţi ruinează vederea. Fă pauze scurte, uită-te pe fereastră, departe, cât mai departe. Acolo unde îţi sunt gândurile! Ziua de astăzi este un segment de timp contradictoriu. Este, în primul rând, o contradicţie între planurile şi dorinţele tale şi răspunsul anturajului. Posibile discuţii aprinse, până la urmă pentru probleme minore. Este şi o perioadă mai deosebită în care ai fel de fel de idei trăsnite şi de păreri ciudate. Despre lume, femei, bărbaţi, vaccinuri și distopia sanitară. Imaginaţia ta, volumică aş putea spune, nu îţi dă pace. Este un dar, dar şi un blestem! Dă curs inspiraţiei, creaţiei şi nu te lua după corbii croncănitori de veşti rele.

RAC Din nou, probleme sentimentale, bine că nu sunt medicale? Cine nu are! Stelele spun că în acest început de săptămână, chiar dacă nu ai chef, e bine să asculţi sfatul unei persoane cu multă experienţă. Măcar ascultă! O decizie nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca partenerii de discuţie să fie de accord cu tine. Temperează-ţi partenerii, colegii prea focoşi. O zi amestecată, evită confuziile şi interpretările greşite. Fii foarte precis şi direct, atît în comunicare cât, şi mai ales, în analiză şi sinteză. Sigur, dacă te pricepi la sinteză!

LEU Marți, trei ceasuri rele – trebuie să iei atitudine, să-ţi aperi interesele. Să-ţi delimitezi teritoriul, să-i pui la punct pe cei din jur, să prevalezi. O să învingi, eşti Leu, nu RON! Este o zi a nesimţirii, pe româneşte. Cine este mai nesimţit – câştigă ! Cine nu arata ca este atins, este invingator! Şi mai bine este sa nu intri in aceasta competitie. De fapt tu, dragă prietene, esti ca celebrul alergator Zatopek – nu concurezi decat cu tine insuţi, nu te întreci decât cu propria persoană! Stai si configureaza – jocurile nu au fost facute, sau nu sunt jocuri! Stelele spun ca ar fi o perioada buna de noi aliante şi noi aranjamente. Nu risca, sau riscă fără risc! Oricum, păstrezi status quo, dar nimic nu mai este cum a fost, iar ceea ce se va intampla nu este chiar exact cum doreai. Ai vesti, sau macar promisiuni, ca incep sa-ti intre ceva bani in buzunar. Poti incepe schimbarile pe care le ai de mult in minte.

FECIOARĂ Fie că munceşti pentru bani, sau înveţi, fie acasă, azi dai prea multă atenţie amănuntelor, după năravul zodiei. Trebuie să te concentrezi mai mult pe esenţial, nu-ţi mai face atâtea griji! Este ziua cheltuielilor si a grijilor nefondate. O mulţime de persoane vin la tine cu mana intinsa, sau primesti facturi cat cuprinde, arată aspectele lui Mercur şi Jupiter. Unele justificat, altele nu! Se profileaza pierderea acea de bani care este ca sabia lui Damocles. Dar cine mai ştie astăzi legenda sabiei?! Asa ca poti, cu abilitate si curaj, să te delimitezi de pierdere. Amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a zilei este mai bună, iar seara chiar foarte bună.

BALANŢĂ O zi liniştită, poate toată ziua, pentru majoritatea nativilor. Poţi ameliora calitatea vieţii zilnice, fără să faci eforturi mari! Conjunctură favorabilă în carieră, nu rata oportunităţile. Evită spaţiile largi cu prea mult curent şi locurile aglomerate. Nu călători pe întuneric, sfat general valabil! Continuă aspectul de zilele trecute: „o hotărâre de mai demult nu se dovedeşte cea mai potrivită” şi încerci să găseşti acum soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată – după cum arată planetele colective – în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară.

SCORPION În această zi de marți, ai probleme financiare şi sentimentale. Ia-le pe rând! Astăzi termină ce ai început şi ia în serios sfaturile familiei, prietenilor. Se pare că îţi vor doar binele! Controleză anumite tendinţe extravagante, mai ales în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor de investiţii. Schimbările bruşte de direcţie trebuie evitate, în viaţă, în afaceri, în dragoste ca şi pe şosea. Trebuie sa te intorci la radacini, in trecut – spune horoscopul tau – ca sa gasesti explicatii si solutii pentru prezent. Esti si intr-o perioada usor vulnerabila, atentie la izbucnirile emotionale si la regimul alimentar. Evită excesele, exagerările, de orice natură ar fi.

SĂGETĂTOR Astăzi pari absent şi îngrijorat, dar nu trebuie să-ţi fie frică, păstrează speranţa şi porţile evenimentelor bune sunt larg deschise pentru tine. Nimic foarte rău în acestă zi de marți! O zi agitată şi încordată, de fapt, pana la urma, pentru un lucru de nimic. Totuşi, toţi cei pe care îi întâlneşti astăzi par că sunt binevoitori şi că doresc să te ajute. Afacerile personale sunt foarte bine aspectate, mai ales pe seară. Cu toate că cineva aşteaptă un răspuns, nu trebuie să te grăbeşti. Astrele favorizează noile idei, enunţate, fie că le foloseşti pentru disimulare, fie că doreşti să se îndeplinească. Este bine să-ți vezi de treburile tale, fara prea multe proiecte de viitor si cheltuilei insemnate. Ofera-ti prilejuri de multumire si satisfactie. Odihneste-te mai mult și respiră din plin, dacă poţi, aer curat!

CAPRICORN Astăzi eşti prea expansiv, prea vorbăreţ, contrar obiceiului. Nu mai bate pe toată lumea la cap, nu o să obţii nimic, astăzi. Concentrează-te şi vorbeşte mai puţin, fii mai precis! O decizie se impune şi timpul a început să vină. Nu este nici o grabă, configuraţia care te avantajează în luarea unor decizii înţelepte şi profitabile se întinde pe o perioadă mai lungă de timp, până pe la jumătatea lui mai. Dar trebuie să te gândeşti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prindă viaţă. Domeniul de aplicare sunt în primul rând afacerile şi relaţiile de afaceri, dar şi prietenii şi duşmanii ştiuţi şi neştiuţi (potenţiali ostili) şi face parte din măsurile sigure şi verificate de supravieţuire.

VĂRSĂTOR Cei din jurul tău, prietenii, rudele, familia sunt cei mai buni aliaţi. Astăzi te pot sfătui să iei deciziile bune pentru interesele tale. Sigur, dacă nu intersectează interesele lor! Poziţiile, aspectele, lui Venus, Marte şi Mercur indică reuşită şi succes. De asemenea, şi cheltuieli, dar şi posibile încasări mari, sau începutul unor proiecte şi relaţii foarte profitabile. Sunt o serie de evenimente, însă, provocate de Mercur care până la urmă au o latură comică şi o mare doză de neprevăzut. Singurele influenţe negative sunt date de Saturn, conjunctură care provoacă întârzieri şi neînţelegeri. Dedică ziua, sau măcar seara, celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce dividende plăcute în viitor.

PEŞTI Preferi să fii pragmatic, să trăieşti în prezent, fără planuri de viitor. Cel puţin astăzi, marți, trei ceasuri rele, este cea mai bună strategie. Nu te îngriji de ziua de mâine, ea se va îngriji de ale ei! Ziua de astăzi este o perioada mincinoasă. Toata lumea minte pe toata lumea, din diverse motive. Daca ar fi sa ne luam dupa Zohar, Cartea Splendorilor, una dintre mărturiile Kabbalei, sunt permise şi placute Domnului “…doar minciunile si viclesugurile pornite din dragoste. Caci mare este tulburarea barbatului si a femeii cand sunt indragostiti si altele sunt Legile dupa care sunt şi trebuie judecati”. De aici, probabil, a venit in juriprudenta moderna circumstanta atenuanta pentru “crime pasionale”. Atenţie la minciunile pe care le spui şi pe care le auzi astăzi!