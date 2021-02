Salariile profesorilor se hotărăsc la Vaslui. Ministerul Educaţiei este obligat să recalculeze mai multe salarii ale profesorilor, după o decizie pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Un sindicat al profesorilor din județul Vaslui a obținut o decizie care va influența calculul salariilor pentru toate cadrele didactive.

După aproape doi ani de procese, Uniunea Sindicală „Didactica” din Vaslui a obținut o victorie importantă în justiție pentru profesori. ÎCCJ a înclinat balanța spre sindicaliștii din sistemul de învățământ și a stabilit că salariile cadrelor didactice trebuie recalculate. Judecătorii au constatat că salariile profesorilor și învățătorilor au fost calculate după o formula greșită, în ultimii trei ani.

Decizia pronunțată de judecătorii ÎCCJ va avea consecințe pozitive pentru toate cadrele didactice din România. Astfel, autoritățile vor trebui recalculeze salariile nu doar pentru profesorii din Vaslui ci pentru cei din întreaga ţară.

„Practic, acum ar trebui să fim repuşi în drepturi. Să ni se plătească banii din urmă, fără a mai fi nevoiţi să apelăm din nou la procese. De trei ani de zile salariile nu ne sunt plătite în mod corect. Noi am făcut mai multe demersuri la nivelul Ministerului Educaţiei. Acesta a refuzat sistematic să modifice programul privind salarizarea personalului din învăţământ”, a declarat profesorul Sorin Tiplea, preşedintele Uniunii Sindicale „Didactica”, citat de presa locală.

În fața refuzului oficialilor din cadrul Ministerului, sindicaliștii au apelat la instanță.

„Iniţial, am pornit proces cu un grup restrâns de persoane, am câştigat la Tribunalul Vaslui şi la Curtea de Apel Iaşi. Apoi am pornit procesele cu toţi membrii de sindicat, din nou am câştigat la Tribunalul Vaslui şi s-a ajuns la Curtea de Apel Iaşi, care a sesizat Înalta Curte de Casatie şi Justitie pentru a se emite o decizie general valabilă cu privire la modalitatea de calcul a salariilor din învăţământ. Aceasta a constatat că se face o nedreptate salariaţilor din învăţământ”, a adăugat profesorul.

Potrivit spuselor sindicalistului, Ministerul Educaţiei va trebui să ţină cont de decizia ÎCCJ şi să recalculeze drepturile pentru toţi profesorii.

„În aceşti trei ani, noi am avut tăieri de salarii în învătământ. Sunt persoane care în această perioadă au avut salariile tăiate si cu 500 lei/lună. Spre exemplu, colegii care prestau activitatea de dirigenţie primeau acel 10% calculat nu la salariul de bază în plată, ci la nivelul anului 2016”, a explicat Sorin Tiplea.

Liderul sindical a mai stabilit că decizia urmează să ajungă la Ministerul Educației. Autoritățile urmează să identifice sumele necesare pentru a recalcula salariile cadrelor didactice.