Salarii mici, taxe mari. Cine mai ține România în picioare?

Muncești o lună întreagă. Plătești taxe. Faci calcule până la următorul salariu. Dar cât mai rămâne pentru un trai decent — și câtă siguranță mai ai pentru viitor? Mirel Curea îl are invitat pe Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical. Sunt întrebări care îi privesc pe milioane de angajați: cât ne costă taxarea muncii, ce poate schimba impozitarea progresivă și de ce majorarea salariului minim nu închide dezbaterea despre costul vieții.

Românii pleacă la muncă în Occident, iar angajatorii aduc lucrători din Asia. Automatizarea schimbă meseriile, populația îmbătrânește, iar o întrebare devine imposibil de ocolit: cine va mai munci și cine va susține pensiile peste 10–15 ani? Vorbim despre reconversie profesională, săptămâna de lucru de patru zile, relația tinerilor cu sindicatele și puterea reală a dialogului social.

Cât pot schimba negocierile și cât se decide, de fapt, fără angajați la masă? Spune-ne în comentarii: dacă ai putea schimba un singur lucru pentru angajații din România, care ar fi acela? Ne vedem la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.