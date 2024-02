Salarii incredibile la supermarketuri. Cât se oferă pentru program full time

Salarii greu de acceptat oferite de un supermarket din Roma. O studentă din România a vrut să se angajeze după ce a răspuns unei reclame online pentru supermarketul Penny din Roma. Din păcate a fost nevoită să renunțe deoarece i se oferea 500 de euro pe lună. Bani cu care ar fi imposibil să te întreţii.

Salarii în supermarketurile din Roma

În anunţ se punea că au nevoie de candidați, chiar și fără experiență, cu excelente abilități organizatorice, proactivitate și dorință de a construi spirit de echipă. Pentru un stagiu de pregătire de 6 luni se oferă un salariu între 500 și 900 de euro pe lună.

Ne puteți urmări și pe Google News

Conform reglementărilor actuale în regiunea Lazio se asigură o rambursare a cheltuielilor de 800 de euro. Dar Aurora spune că cel puțin în cazul ei, nu ar fi fost plătită mai mult de 500 de euro pe lună.

„Am găsit reclama pe site-ul Indeed, aproape mereu îl folosesc când caut de lucru. Și am încercat. Dupa o zi sau două am fost contactat telefonic. Era târziu, în jurul orei 20 și imediat mi s-a părut ciudat. La celălalt capăt al telefonului era o femeie care s-a prezentat ca manager de magazin de la supermarketul Penny. M-a întrebat dacă sunt interesat de un loc de muncă. Și, evident, am spus da”, a povestit studenta.

Salarii în supermarketurile din Roma. Sursa foto: Pixabay

După şase luni ar fi avut un salariu de 700 de euro

Studenta spune că „în primele șase luni ar fi trebuit să lucrez cu normă întreagă 40 de ore pe săptămână fără ore suplimentare. La un salariu de aproximativ 500 de euro pe lună. Apoi mi-a spus de posibilitatea de a trece de la stagiu la ucenicie. As fi incheiat un contract de 3 ani pentru un salariu ceva mai mare cu mai putine ore de lucru. In practica, 700 de euro pentru o jumatate de norma loc de munca .”

După șase luni la 500 de euro pe lună pentru 40 de ore pe săptămână, scopul ar fi fost să obții 700 pentru un job part-time.

„Bineînțeles, avansarea în carieră ar fi avut loc doar dacă m-ar fi considerat o persoană capabilă să acopere impecabil rolul cerut”, continuă Aurora.

Salarii de 1200 de euro după ani de muncă

Salarii mici în Italia. Chiar și după perioada de trei ani, oportunitatea de a fi angajat încă pare a fi foarte departe. „Dacă te considerăm o persoană capabilă, există posibilitatea de a te angaja ca asistent de vânzări”, a explicat Aurora directorul magazinului.

„A precizat că nu vor ține cont de cei trei ani și șase luni de experiență anterioară: în practică ar fi totuși o chestiune de a începe de la zero cu un contract nou , de la un nivel mai puțin experimentat și cu un salariu mai mic. Abia după mai mult timp, luni sau ani, aș fi putut aspira la un salariu de 1200 de euro”, a mai spus studenta cu privire la salarii.

Acum lucrează într-un restaurant din Trastevere. „Mă plătesc decent, mă pot întreține singură”, a mai spus pentru fanpage.it.