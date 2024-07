Economie Salarii de până la 5.000 de euro pe lună. Cele mai noi oferte







Platforma de recrutare online eJobs.ro anunță că aproape 3.000 de locuri de muncă sunt disponibile în străinătate, cu salarii care încep de la 700 de euro net și pot ajunge până la 5.000 de euro pe lună.

Oportunități numeroase de angajare

Angajatorii din țări precum Germania, Olanda, Arabia Saudită, Spania și Irlanda oferă numeroase oportunități de angajare în diverse domenii, printre care transport, retail, industria alimentară, turism și servicii.

Cu toate că există un interes crescut din partea angajatorilor străini pentru candidații români, numărul aplicațiilor pentru locuri de muncă în afara țării rămâne scăzut. Din cele 1,3 milioane de solicitări de angajare înregistrate de la începutul verii, doar 19.000 au fost pentru joburi internaționale, reprezentând doar 1,4% din total.

Majoritatea celor care își doresc să lucreze în străinătate au vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, iar destinațiile preferate includ Olanda, Germania, Belgia, Austria și Franța. Domeniile cele mai căutate sunt transportul și logistica, retailul, turismul, industria alimentară și producția. Aproape o treime dintre aplicanți au optat pentru joburi sezoniere.

„Angajatorii din afara ţării ştiu că principalul argument cu care pot atrage mai mulţi candidaţi este cel salarial, motiv pentru care unul din două joburi postate are salariul afişat în anunţul de angajare. De altfel, şi candidaţii au nevoie să ştie exact cât ar putea să câştige în plus faţă de joburile din România pentru a fi convinşi să facă un pas atât de important precum o relocare în afara ţării, fie şi pentru o perioadă determinată de timp”, spune Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs.ro.

Salarii mai generoase decât în România

În multe cazuri, salariile oferite de angajatorii străini sunt de trei sau patru ori mai mari decât cele din România. De exemplu, un inginer software în Germania poate câștiga până la 6.500 de euro net pe lună, iar un muncitor în depozit în Olanda poate câștiga între 1.800 și 2.000 de euro pe lună.

Joburile disponibile includ poziții precum șoferi de tir cu salarii de la 2.500 de euro pe lună, curieri cu 2.000 de euro pe lună și muncitori necalificați cu salarii începând de la 700 de euro pe lună. Personalul din sectorul turistic și Sectorul HoReCa este, de asemenea, foarte căutat, cu salarii ce pot ajunge până la 4.000 de euro pe lună pentru bucătarii de pe vase de croazieră sau din lanțuri hoteliere mari.

„Un interes crescut în această perioadă este pentru candidaţii cu experienţă în sectorul turistic şi HoReCa. Angajatorii din străinătate au avut peste 500 de joburi postate pentru cele două industrii în ultima lună şi jumătate, iar salariile pe care le oferă încep de la 1.000 de euro pentru ospătari sau personal hotelier şi pot ajunge până la 4.000 de euro dacă vorbim despre bucătari în restaurante de pe vase de croazieră sau mari lanţuri hoteliere”, mai spune Raluca Dumitra.

Salarii pentru diverse domenii

Potrivit datelor oferite de Salario, comparatorul salarial al eJobs, mediile salariale pentru diverse domenii sunt de 2.500 de euro net pentru construcții și instalații, 2.000 de euro net pentru transport și distribuție, 1.800 de euro pentru industria alimentară, 1.500 de euro pentru producție și turism/HoReCa, și 1.600 de euro pentru au pair/babysitting/curățenie.

În prezent, pe platforma eJobs.ro sunt disponibile 25.000 de locuri de muncă, dintre care 2.000 sunt pentru joburi în străinătate. eJobs oferă acces la o bază de date cu peste 5 milioane de CV-uri și diverse soluții de recrutare pentru angajatori, asigurând verificarea manuală a tuturor anunțurilor și companiilor.