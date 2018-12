Ada D’Albon, NEPOATA lui MIHAIL SADOVEANU, scrie pentru EVZ! Reportaj de senzație la București, după 37 de ani de EXIL la PARIS. PARTEA I. Exclusiv

Vă prezentăm, mai jos, în exclusivitate, gândurile Adei D’Albon, actrița care a trăit până la 17 ani în casa unchiului său, marele prozator Mihail Sadoveanu, prilejuite de lansarea unui volum remarcabil - Ultima vară în Bretania. Redăm, mai jos, integral, acest text, pe cât de valoros (ca document literar-istoric), pe atât de spumos.





ȘASE ZILE LA BUCURESTI SI UN CEAS LA GAUDEAMUS

Am fost solicitată să fiu prezentă la Tîrgul de Carte Gaudeamus cu ocazia publicării la Editura Curtea Veche a cărții mele «Ultima vară în Bretania», carte scrisă în limba franceză și tradusă în limba română de către Doina Jela.

Locuiesc în Franța de 37 de ani și am părăsit Parisul pentru șase zile – număr de zile necesare pentru facerea lumii - și pentru realizarea unui reportaj filmat în vederea promovării cărții.

În marginea acestei activități s-a născut și un reportaj scris, rezultat al nenumăratelor mesaje ce am schimbat timp de șase nopți cu prietenii mei cei mai buni Liliana Tomescu și Lucian Muscurel care locuiesc la Stockholm, precum și cu draga mea prietenă Manuela-Lavinia Marinescu care locuiește cu soțul ei Mircea Chioreanu la New York.

14 noiembrie 2018 – Paris

Ora 4 dimineața.

M-am spălat, m-am pieptănat, fundă roșie mi-am agățat ca să nu mă deochi. Aștept să vină Ion cu amicul Marius care va dormi la noi în lipsa mea. Plecăm la ora 5 cu tot alaiul, Ion fiul iubitor, Iohan – realizator și operator francez, bucuros să cunoască România, și Leon, entuziast susținător al proiectului ademenitor de a crea un film scurt despre evenimentul lansării cărții mele.

Nici măcar nu pot spune că-s emoționată.

E noapte încă, și am prea multe de făcut pentru a lăsa totul în ordine cît și frigiderul bine căptușit ca să ușurez viața iubitului meu soț. Am pus instrucțiuni pe toți pereții de parcă aș pleca pe șase luni, știu că-s inutile, Marius și Laurențiu vor face cum îi va tăia capul ca doi cățelandri scăpați din lesă.

La aeroport ne duce Marius cu mașina direcția Beauvais, 87 km de Paris.

Ora 7 dimineața.

Ajunși cu bine la Beauvais. Lumeeeeee … Coadăăă ….. Plin de români. Mă așed pe un scaun și privesc adormită cum băieții, cu gobleul de cafea într-o mînă și senviciul în cealaltă, îming cu piciorul valizele grele, încercînd să înainteze cu un metru pe sfert de oră, după legile dintotdeauna a cozii la ghișee.

O doamnă ca un papanaș, foarte vorbăreață, îmi face capul călindar cu explicații amănunțite în domeniul murăturilor, borșului și dulceții de dovleac. Printre cuvinte

aflu cîți copii are, cîți nu are, cîți nepoți, cîți cumnați și crăcile arborelui ei genealogic apasă greu pe creierul meu adormit.

La vamă a trebuit volens-nolens să-mi scot cizmele și să mă descotorosesc de tot ce ar fi putut ascunde o armă periculoasă. Victorioasă epocă trăim !

Plouă « stupid ». Sînt în avion. Acuș decolăm. Ascunsă de multitudinea de capete așezate în șiruri de cîte trei, o ființă indefinisabilă bolborosește cuvinte cabalistice în timp ce cu brațele execută un dans ritual.

E soare deasupra ploii. 2

Ora 23 :30

M-am trezit după un somn demn de un tăietor de lemne. Avionul – un coșmar. Înghesuită între un necunoscut care mirosea puternic a parfum, și Leon care mult prea surexcitat ca să tacă măcar cinci minute, îmi purta o grijă măgulitoare și despotică : «da’ un jus nu vreți ?... Da’ poate alune ?... O cafea v-ar face bine, da’ o coca-cola ? Nu vreți haina mea sub cap? Sau pe picioare ? Vă e prea cald?» «Nu, nu vreau !»… Nu vroiam decît să fiu lăsată în banii mei, cu picioarele chircite între fotoliul meu sparțiat și cel din față, cu plexul strivit de măsuța pliantă care îmi permitea să-mi pun coatele pe ea și să-mi sprijin tragic capul în mîini.

Am aterizat după trei ore de zbor deasupra unei zăpezi de nori deși, amețită de soarele crud ce intra nemilos pe hubloul murdar, și cu dorința nestăvilită de a mă trînti pe jos, oriunde, ca să-mi oblojesc durerea din spate. Si am dedus că avionul din care coboram strivită fu conceput desigur de un genial urmaș ai primilor inventatori ai torturei.

Ca un cățel, pierdută în valul de călători, a trebuit să urmez pe doi kilometri de culoar (poate un kilometru, dar mie mi s-au părut patru) pasul uriaș al progeniturii mele care, în depărtare, cu cel 1 metru 96 al lui, scotea capul din mulțime ca un periscop. Totul mi se părea ireal, se vorbea românește și eram convinsă că limba pe care o pricepeam atît de bine era franceza și inconștient am răspuns în franceză primului român care mi s-a adresat în limba-mi maternă.

Culoare curate, lucitoare, benzi rulante, iar culoare, iar benzi rulante, closete impecabile, oboseală de sfîrșit de viață, valize ce șerpuiau resemnate una cîte una, într-o horă monotonă.

Alte încăperi, spații greu de definit, mult beton, parking-uri, mașini, bariere, în fine urcăm într-un taxi.

Prin cortina de fier a oboselii – emoție abia perceptibilă. Băneasa învăluită de rugină … Unde? … Nu mai știu, sau poate știu da’ nu pot spune… Casa Scînteii, nu se mai cheamă așa? apărută după un gigantic afiș publicitar, ca o fantomă în ceața aurită, soare ostenit, șofer vorbăreț, îl cunoșteam dinainte să se cunoască el însusi, ne mărturisește fără ocol că vrea să se stabilească în Germania. Case sublime, bîntuite de lepră, se ascund printre crengile copacilor tomnatici.

Nu pricep Bucureștiul. Casa Partidului? A, nu ?! Antipa? Da ! Vila Miorița? … Care ? Unde ? Calea Victoriei, parcă da, pe aici, nu, nu, mai încolo un pic …

Panouri acoperă boala cronică a zidurilor, ziduri sfîrtecate, blocuri într-o rînă, înegrite, geamuri oarbe, geamuri scoase, Doamne, am aterizat în Siria!

Strada Maximilian Popper, nr 53 pe colț. O poarta de fier, o motocicletă stă într-un cot, sprijinită de gard. Casă de la marginea Bucureștiului, casa Conului Leonida : o curte îngustă se prelungește pînă în fund, toată acoperită cu o mochetă verde ce imită iarba. Pe zid, iederă care lasă să apară obraznice, flori roșii de plastic și scoici mari dispuse cu o artă neidentificabilă.

Ne întîmpină o femeiușcă veselă și sprintenă ca o căpriță. Surîs fermecător. Vizităm camerele curate, austere. Duș, closet curat. Un pat canapea ocupă trei sferturi din încăpere ; în partea opusă, o nișă unde încape hîș un pat dublu. Camera mea și a lui Ion. Nu masă, nu noptieră, nici etajeră unde să pui un pahar cu apă. Două dulapuri strîmte ca niște sicrie puse în picioare. Calorifer cald. Una peste alta avem unde ne spăla și unde dormi.

Din hol, urci o scară abruptă ce duce la o bucătărie comună. De urcat, urci, de coborît, de n-ai vertij, îl capeți cu siguranță. Am încropit un minimum de confort, servindu-mă fără jenă de măsuța din hol pe care am forțat-o sa intre cumva pe la jumatatea patului ; trebuie să o încaleci ca să te urci în pat, și am luat lampa din camera lui Iohan, fără remușcări, știind că nu va citi noaptea. E o priză la capul patului, un pic cam departe, da’ cu băgare de seamă voi reuși să nu fac să cadă lampa de pe măsuță.

Am plecat cu toții pe jos la 700 metri după GPS să schimbăm bani. Aerul îmi părea spălat și o forță nouă îmi străbătu corpul.

Toamnă tîrzie, … amurg violet … Bacovia … alte timpuri, cînd fu, ce fu ? … Vegetație abundentă și muribundă.

Bulevardul Unirii – un șir interminabil de trandafiri – multitudine de culori ce tremură în aerul curat, cer vag cețos, soare adormit.

Băieții filmau fiece colț, încetineam pasul cît să privesc fascinată printr-o lacrimă oprită, trandafirii … « Mai sunt încă roze, mai sunt, și tot parfumate și ele » …

Tigănci înfofolite (nu e frig) mătură frunzele moarte.

Am luat un taxi, eternul sofer de taxi, vrea să se stabilească în Franța unde are « o tanti ».

Restaurantul « La Plăcinte… » La plăcinte înainte … ?

Chelner șugubăț, are un cumnat la Frankfurt. Simpatic, rapid, atmosferă familială, murături ca la « madame Ileana », vărzări să dai cu căciula-n cîini, placintă cu vișine să-ți vină să te scoli noaptea ca să mai manînci vreo două.

Noapte adîncă. M-am trezit cînd s-au întors băieții de la « Carul cu bere » unde au mîcat pîrjoale ca la mama acasă, comparație care m-a ofuscat. Ion e încîntat de București, de pacea de pe străzi, de oameni. Afară e cald și liniște. Ion are chef de vorbă, profit de astă intimitate atît de rară la Paris. Îi explic de ce se spune ora douăsprezece și nu ora

„DOISPE” explicație ce nu pot da tuturor românilor chiar dacă îmi scrîșnesc dinții și-mi țiuie urechile, și toți vor să mă vadă înainte de « DOISPE ».

15 noiembrie

Ora 6 dimineața

Nu merge apa caldă. Pensiunea e pustie. Citesc instrucțiunile agățate la intrare. Ne roagă să nu fumăm și la plecare să încuiem și să punem cheile în cutia de scrisori de la numărul 51.

Ora 17.

