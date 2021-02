Guvernul condus de Florin Cîțu, acuzat pentru că ar submina energia produsă de România. Într-o postare publicată pe contul de Facebook, europarlamentarul Cristian Terhes a vorbit despre acest subiect. Practic, acuzațiile lansate vizează un sabotaj național cu implicații foarte grave.

„Miza Guvernului Cîțu este distrugerea capacitatii de productie a cel putin 20% din energia Romaniei

Minerii din Valea Jiului sunt victimele tradarilor nationale ce au ca obiectiv distrugerea sectorului energetic romanesc si condamnarea Romaniei la subdezvoltare, iar a romanilor la saracie si emigrare.

Guvernul Florin Cîțu, în fața unei mari mize: energia

Presa vanduta, propagandisti de serviciu, ONG-uri platite de guverne straine si politicieni tradatori de tara ii acuza pe mineri ca cerintele lor sunt nerealiste, incercand sa intoarca opinia publica contra lor pe motiv ca vor bani. Minerii nu cer decat sa li se plateasca salariile restante. Nu cer privilegii ci doar ceea ce li se cuvine pe baza contractuala. Pentru mineri refuzul statului de a le plati salariile este o chestiune personala. Pentru noi, toti ceilalti, ce se intampla in prezent cu minerii din Valea Jiului trebuie sa fie o chestiune de interes national, daca tinem la Romania.” Spune europarlamentarul în postarea respectivă.

„Miza falimentarii sectorului minerit este de a pune Romania intr-o situatie de dependenta energetica in raport cu vecinii, ceea ce va condamna Romania la subdezvoltare si pierderea suveranitatii.

România nu produce curent cât consumă



[aici se poate vedea live situatia: https://www.transelectrica.ro/…/sistemul-energetic…]”. A mai scris Cristian Tehers. In acest moment, 21.02.2021, ora 13:34:11, situatia energetica a Romaniei sta in felul urmator:– 20.00% din energia produsa in Romania este pe carbune (a se vedea poza 1). Azi noapte procentul de energie produsa pe carbune a fost de aproape 30%.– Romania nu produce curent cat consuma, astfel ca importa in acest moment 566 MW/ora. Azi noapte importa mai mult.[aici se poate vedea live situatia: https://www.transelectrica.ro/…/sistemul-energetic…]”. A mai scris Cristian Tehers.

„Dacă aceste două complexe ar funcționa la capacitate maximă”

Acest 20.00% de energia produsa pe carbune reprezinta in cifre efective 1274MW/ora.

In Romania sunt doua mari centre energetice care produc curent pe carbune: CE Oltenia, cu capacitate de productie de 3500 MW/ora, si CE Hunedoara, cu capacitate de 1350MW/ora.

Daca aceste doua complexe energetice ar functiona la capacitate maxima ar produce in total 4850MW/ora, ceea ce ar face Romania nu doar sa-si acopere consumul intern de curent, dar ar avea si de dat la altii cca 4300 MW/ora (…)” A spus politicianul.